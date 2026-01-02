Alianza Lima ya tiene en la mira a su sexto extranjero: Joven promesa del fútbol uruguayo se convertiría en blanquiazul

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima tiene casi el plantel cerrado con el que afrontará la temporada 2026 donde intentará campeonar la Liga 1 luego de 4 años y volver a realizar un buen papel a nivel internacional. Y es que todo hace indicar que los íntimos tendrían a su sexto y último refuerzo extranjero a solo horas de iniciar la pretemporada.

Alianza Lima ya tendría a su sexto refuerzo extranjero

Con la llegada de Federico Girotti, solo faltaba definir la posición en la que llegaría el siguiente jugador. En las últimas horas se pudo conocer que será un defensor ya que Pablo Guede no estaría conforme con los elementos que cuenta en dicha línea.

Justamente, sobre las primeras horas de este 2 de enero se conoció que el elegido por el comando técnico y la dirección deportiva es el central de solo 22 años Mateo Antoni. El futbolista pertenece actualmente a Argentinos Juniors, pero días atrás le indicaron que no será tomado en cuenta por lo que las conversaciones con Alianza Lima habrían avanzado en tiempo récord.

El joven jugador se consagró en el 2023 como campeón del mundo sub-20 con Uruguay por lo que se le considera como una de las promesas del balompié de su país. Ahora, los íntimos habrían llegado a un acuerdo con el club argentino para ficharlo a modo de préstamo durante todo el 2026.

"Antes de su paso por Argentinos, fue campeón con Liverpool y Nacional de su país. AAJ lo compró a inicios del 2025 por un poco más de 2 millones de dólares y tiene contrato hasta 2029. Pedido directo del comando técnico de Pablo Guede", indicó el periodista Kevin Pacheco en sus redes sociales.

Acuerdo total para el préstamo de Mateo Antoni de Argentinos Jrs a Alianza Lima con opción a compra será el sexto extranjero y estaría llegando mañana a pasar exámenes médicos.



Queda sólo ver el caso de Luis Advincula. pic.twitter.com/5ynvfgc94Y — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) January 2, 2026

Llegaría en las próximas horas

En esa misma línea, Ovación indicó que el acuerdo estaría totalmente cerrado por lo que el futbolista de 22 años estaría llegando al aeropuerto internacional Jorge Chávez en las próximas horas para unirse a la pretemporada que comienza este sábado 3.

Con ello, los seis cupos de futbolistas extranjeros estarían copados y solo podrían seguir llegando elementos peruanos. Uno de ellos podría ser Luis Advíncula de quien se habla que aún existen negociaciones con la dirección deportiva.

En resumen, Alianza Lima habría llegado a un acuerdo con Argentinos Juniors por el préstamos de Mateo Antoni por toda la temporada 2026. El defensor fue campeón del mundo sub-20 con Uruguay y es considerado como una de las promesas de su país.