Alianza Lima presentó oficialmente a Mateo Antoni como su último extranjero: "Esto recién empieza"

Alianza Lima cerró la llegada de todos sus futbolistas extranjeros tras anunciar el fichaje de Mateo Antoni procedente de Argentinos Juniors. El defensor arribó a nuestra capital sobre las primeras horas de este sábado 3 de enero para superar los exámenes médicos de rigor y luego estampar su firma.

Mateo Antoni se convierte en nuevo jugador de Alianza Lima

En los últimos días, diversos nombres comenzaron a sonar para sumarse a la zona defensiva por pedido expreso de Pablo Guede. Incluso se rumoreó sobre la posible llegada del jugador de River Plate, Paulo Díaz.

Sin embargo, sobre las primeras horas del viernes apareció el nombre Mateo Antoni quien no iba a ser tomado en cuenta en Argentinos Juniors para este 2026. El central zurdo cuenta con un gran cartel pese a sus 22 años ya que fue campeón mundial sub-20 con Uruguay y ha paseado su fútbol en equipos como Nacional y Liverpool de su país.

Pese a que en el 2025 tuvo poca continuidad, Pablo Guede ordenó a la gerencia deportiva su fichaje ya que el sistema que propondrá en el elenco blanquiazul necesita del buen pie del charrúa. Por ello, los victorianos cerraron la operación a modo de préstamos por todo un año sin opción a compra.

"¡Bienvenido a la familia blanquiazul, Mateo Antoni. Esto recién empieza", indicó la publicación íntima en sus redes sociales.

Alianza Lima arrancó la pretemporada

Con casi todo el plantel completo, Alianza Lima inició la pretemporada 2026 con los respectivos exámenes médicos. Luego de ello, el primer equipo cumplió el primer entrenamiento en las instalaciones de la Videna de San Luis bajo la atenda mirada de Pablo Guede y su comando técnico.

Hasta el jueves 8 el primer equipo íntimo realizará trabajos de acondicionamiento físico en Lima y luego viajarán a Montevideo para ser parte de la Serie Rio de la Plata. Aquí, los victorianos se medirán ante Independiente de Avellaneda el sábado 10 de enero, ante Club Atlético Unión el miércoles 14 y cerrará su participación frente a Colo Colo el domingo 18.

Tras este torneo internacional, los blanquiazules quedarán listos para lo que será la Noche Blanquiazul 2026 donde enfrentarán al Inter de Miami de Lionel Messi y compañía.

