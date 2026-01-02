Alan Cantero llegó a la capital para seguir en Alianza Lima: "Estoy muy feliz de estar acá nuevamente"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa conformando su plantel para lo que será la temporada 2026 donde deberá afrontar la Liga 1 y la Fase 1 de la Copa Libertadores. Por ello, Alan Cantero ya se encuentra en la capital para ponerse a las órdenes de Pablo Guede en lo que será el arranque de la pretemporada.

De acuerdo al cronograma indicado por el club, los trabajos iniciarán este sábado 3 de enero donde los futbolistas deberán pasar por los exámenes médicos de rigor y otros análisis. Luego de ello, comenzarán los trabajos de acondicionamiento físico durante el resto de la semana hasta el jueves 8 de enero donde viajarán a Montevideo para participar de la Serie Rio de la Plata.

Alan Cantero continuará en Alianza Lima

Alan Cantero pisó el aeropuerto internacional Jorge Chávez y conversó con la prensa para brindar sus sensaciones sobre su continuidad en Alianza Lima. Como se sabe, el club blanquiazul alcanzó un acuerdo con Godoy Cruz para hacer efectiva la compra del 80 % del pase del futbolista argentino.

El jugador aseguró estar feliz de seguir en la institución íntima ya que en todo momento expresó sus ganas de continuar. Además, señaló que las negociaciones se definieron en tiempo récord por lo que ya está a disposición del estratega argentino.

"Estoy muy feliz de estar acá nuevamente, renovando la ilusión. Ojalá sea un gran año para todos. Menos mal que se dio todo rápido, yo también lo dije que quería estar acá y para mi es muy importante estar acá en el país y ahora hacer lo mejor para Alianza", indicó.

"Muy feliz de estar acá, renovando la ilusión. Vamos a tratar de dejar todo para lograr los objetivos"



🎙️ Alan Cantero, jugador de Alianza Lima,

🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/xcF3vKOTK3 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 2, 2026

Todavía no conversó con Pablo Guede

A su vez, el atacante señaló que todavía no ha tenido la chance de conversar directamente con Pablo Guede, pero que está seguro que ello se dará en los próximos días. Asimismo, indicó lo conoce bien del fútbol argentino y que le gusta su estilo ofensivo el cual buscará plasmar en el elenco victoriano.

"Todavía no hemos conversado, pero seguramente ahora cuando empezamos a juntarnos con todo el plantel va venir esa charla así que estamos tranquilo. Lo conozco de Argentina, es muy buen entrenador, muy ofensivo que sabe a lo que juega y ojalá sea un gran año para todos", añadió.

De esta manera, Alan Cantero pegó la vuelta a la capital para unirse nuevamente a las filas de Alianza Lima por tres temporadas más. El argentino aseguró estar ilusionado con la oportunidad y prometió dar lo mejor de si durante este 2026.