Alianza Lima renueva 3 temporadas a una de sus principales extranjeros que brilló en la Sudamericana

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima le dijo adiós a la Copa Sudamericana y ahora se enfoca de lleno en la lucha por el Torneo Clausura donde aún está lejos del primer lugar de la tabla. La derrota ante Cienciano en la altura del Cusco dejó a los íntimos con mínimas chances de quedarse con el segundo campeonato del año y por ende coronarse como campeón nacional a final de la temporada.

Alianza renueva a una de sus principales figuras

Pero mientras se define el final de este certamen, la directiva íntima, al mando de Franco Navarro y Franco Navarro Jr., ya viene preparando el plantel para afrontar el siguiente año donde buscarán igualar o superar el buen rendimiento internacional que se dio en este 2025.

Por ello, a través de las redes sociales, Alianza Lima anunció la renovación por tres temporadas más de Eryc Castillo. El veloz extremo ecuatoriano ha sido uno de los extranjeros más destacados en lo que va de la temporada generando peligro en cada uno de los ataques que lideraba.

Su velocidad sorprendió a más de uno siendo clave en las eliminaciones de grandes equipos como Boca Juniors, Gremio de Porto Alegre o el empate en Brasil ante Sao Paulo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"La culebra sigue en casa. Eryc Castillo blanquiazul hasta el 2028", señaló la publicación de Alianza Lima junto a una curiosa gráfica del jugador en clara alusión al sobrenombre de 'Culebra'.

𝑬𝒓𝒚𝒄 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐 🤝🏾 𝟐𝟎𝟐𝟖 ✍🏾 pic.twitter.com/bhTgrqTCTR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 3, 2025

Aún duele la eliminación de la Sudamericana

Tras la victoria ante Atlético Grau que le devolvió en algo la tranquilidad del plantel de Alianza Lima, Paolo Guerrero conversó con L1 Max sobre lo que dejó esta partido y más. El experimentado delantero también fue consultado sobre la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile.

Ahí, el 'Depredador' fue sincero al señalar que este golpe aún duele en todos sus compañeros ya que contaban con la ilusión de seguir avanzando a nivel internacional.

"Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos se imaginaron jugar una final. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos recuperarnos de eso. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan en el campeonato local y en sumar todos los puntos posibles", expresó.

De esta manera, Alianza Lima anunció la renovación de Eryc Castillo por las próximas tres temporadas, es decir hasta el 2028, tras su destacado rendimiento en lo que va de este año.