Paolo Guerrero tiene la clave para que Alianza Lima sea campeón en 2026: "La unión va a ser fundamental"

Año nuevo y Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por toda la presente temporada con la consigna de consagrarse por primera vez como campeón nacional con los íntimos. El delantero ofreció una entrevista para el canal oficial de los 'íntimos', en el que asegura que la unión les permitirá conseguir sus objetivos.

Cada uno desde su puesto

En declaraciones para Alianza Play, el 'Depredador' ofreció sus primeras palabras tras confirmarse su continuidad por todo el 2026. Pese a sus 42 años, tiene la ilusión de ser importante para los blanquiazules, que buscarán el título de la Liga1 luego de tres años de sequía y de volver a hacer una buena campaña internacional.

"Me ilusiona un nuevo objetivo. Los compañeros, tenemos un grupo lindo, con mucha hambre de triunfo, todos tenemos claro el deseo de salir campeón y vamos a luchar a muerte por eso. Veo muy enfocado a todo el grupo y va a ser un año durísimo donde tenemos que estar todos juntos para conseguir el objetivo", señaló Guerrero.

Para lograr esto, el veterano futbolista cree que debe haber un compromiso unánime de toda la institución. Cree que la unión es el rasgo que le hace falta al equipo, tanto a nivel dirigencial, como en el deportivo y que aplicándolo, conseguirán ser más fuertes.

"La unión. Creo que la unión va a ser fundamental, creo que cada uno desde su rol, haga su trabajo. Nosotros dentro de la cancha matarnos, dar la vida, una vez que nos ponemos la casaquilla de Alianza entrar con la convicción de que aquí en casa sobre todo ganar y afuera también, la misma idea", expresó.

Feliz por seguir en La Victoria

En la noche del 1 de enero, mismo día que el cumpleaños del 'Depredador', se confirmó la extensión de su vínculo, convirtiéndose en la principal referencia en la ofensiva tras la salida de Hernán Barcos. Sobre su continuidad manifestó su alegría.

"Una felicidad enorme poder renovar con el equipo de mis amores. Con dar un año más en el que pueda seguir anotando goles, que es lo más importante como '9' y darle alegría al hincha, que es lo que más quiere", sostuvo.

