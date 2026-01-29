Esteban Pavez llegó a la capital para unirse a las filas de Alianza Lima: "Hay un gran equipo"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A poco más de 24 horas para su debut en el Torneo Apertura, Alianza Lima tiene todo listo para concretar la incorporación de su último refuerzo extranjero para la actual temporada. Ello luego que Esteban Pavez arribara a nuestra capital para finiquitar todos los detalles y luego estampar su firma que lo unirá al club blanquiazul.

Esteban Pavez llegó a Lima para unirse a Alianza

Luego de despedirse de Colo Colo donde jugó durante gran parte de su carrera, el volante emprendió viaje con destino a Lima por lo que sobre las primeras horas de este jueves 29 de enero hizo su aparición en el embarque internacional del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Como era de esperarse, Esteban Pavez fue abordado por los periodistas nacionales quienes querían captar sus primeras palabras en suelo nacional. El volante chileno no tuvo problemas en responder mientras se dirigía a la móvil asignada por el club.

En primer lugar, el mediocampista aseguró que tienen las expectativas altas de ponerse la camiseta de Alianza Lima ya que asegura que cuentan con un gran equipo, además de llenar de elogios a Pablo Guede a quien conoce y quien fue el que lo pidió expresamente.

"Vengo con mucha expectativa, hay un gran equipo, un gran técnico y la verdad que estoy muy motivado de estar aquí", indicó.

Esteban Pavez 🇨🇱llegó a nuestro país para unirse a Alianza Lima . #AlianzaLima pic.twitter.com/0nTMl9yjhx — Jordy Flores (@jordyxflores) January 29, 2026

A su vez, recordó aquella oportunidad en que jugó en Matute con Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El mediocampista aseguró que sintió un ambiente muy similar al del club chileno por lo que quedó encandilado con lo visto en La Victoria.

"Jugué primero en el Estadio Nacional y luego jugué en Matute y me gustó mucho más Matute porque era muy parecido a lo que es en Santiago", añadió.

Compartirá con grandes jugadores

Por último, el también seleccionado chileno indicó que compartir equipo como jugadores de amplia trayectoria como Paolo Guerrero fue un gran incentivo para concretar su llegada al elenco victoriano.

"Eso me motiva mucho y por eso digo que tienen un gran equipo, un gran entrenador y eso me motivó de estar acá", añadió.

Es importante precisar que el mediocampista de 35 años llega a La Victoria en medio de críticas por parte de la hinchada de su anterior club. Incluso, cuando declaró antes de viajar a Lima, el futbolista lamentó que su despedida de Colo Colo sea tan fría.

En resumen, Esteban Pavez llegó a nuestra capital para convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima por pedido expreso de Pablo Guede.