¿André Carrillo pudo llegar a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024? Esto reveló el jugador

15/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista nacional, André Carrillo, se pronunció sobre si existió contacto con Alianza Lima para jugar el Torneo Clausura 2024 tras su desvinculación con el Al-Qadisiyah, de la liga saudí.

¿André Carrillo fue contactado por Alianza Lima?

En entrevista en el programa 'En carne propia', la 'Culebra' contó que Ramón Díaz fue quien lo contactó para que llegue al equipo brasileño y se mostró contento de haber llegado al 'Timao' esta temporada.

"Ramón Díaz me dijo que me necesitaba. Cuando me llamó Corinthians, era imposible decirle que no por lo gigante que es este club. (...) El cambio fue fabuloso, no me esperaba lo bien que me iban a recibir aquí. Son increíbles los días que estoy viviendo acá. Sé que llegué en una situación muy difícil del club, pero estamos saliendo de aquel momento", declaró.

Asimismo, el atacante del Corinthians indicó que no tuvo contacto con ningún dirigente de Alianza Lima y no descartó jugar por el club 'blanquiazul' en un futuro.

"No tuve contacto con nadie del club, es verdad que se habló mucho. Podría haber sido una hipótesis el poder haber llegado a Alianza, pero no con absolutamente con nadie hablé, de momento no hay nada con Alianza. (...) Es un club donde yo empecé mi carrera, le tengo mucho cariño, pero eso ya se verá en el futuro, no sabría decir que podría pasar", agregó.

¿Qué opina André Carrillo de no ser convocado a la Selección Peruana?

Por otro lado, André Carrillo manifestó que siempre ha tenido una buena relación con Jorge Fossati y, a pesar de no ser convocado en la Selección Peruana, aseguró que estará listo para un próximo llamado.

"Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, temas personales, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club, para cuando me toque estar, llegar al ciento por ciento", expresó.

Además, la 'Culebra' apuntó que seguirá apoyando a sus compañeros de la 'Blanquirroja' desde donde le toque estar y sostuvo que se deben respetar las decisiones del entrenador.

"He estado acompañando a la Selección como siempre, me hubiese gustado estar presente apoyando, pero es parte del fútbol y de las decisiones del entrenador. Sabemos que no estamos en una situación fácil, pero somos conscientes que trabajando y estando unidos, respetando la idea del entrenador, vamos a conseguir los resultados", añadió.

