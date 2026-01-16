Andrés Mendoza arremete contra Sergio Peña tras blooper ante Unión: "No puede llevar la '10' de Alianza"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se mantiene en el centro de la polémica y la crítica en las últimas horas luego de lo que fue su comentada derrota ante Unión de Santa Fe en la Serie Río de la Plata. Salvo Eryc Castillo, el resto de jugadores fueron duramente señalados por los hinchas, haciendo especial énfasis en Sergio Peña.

El 10 blanquiazul acaparó los comentarios negativos no solo por el blooper que ocasionó el primer tanto de los argentinos en el amanecer del partido, sino también por su rendimiento en el campo de juego durante los minutos que le tocó jugar.

Andrés Mendoza arremete contra Sergio Peña

La actuación del jugador de Alianza Lima ha sido comentada por diferentes personajes del fútbol peruano como fue el caso de Andrés Mendoza. El popular 'Cóndor' no solo se refirió a Sergio Peña sino a todo el colectivo blanquiazul dirigido por Pablo Guede.

En primer lugar, el exjugador de Sporting Cristal aseguró no haber visto un indicio del trabajo realizado por el estratega argentino o, en todo caso, un rendimiento individual resaltante. El ahora comentarista indicó que solo Alan Cantero logró generar peligro durante el partido ante Unión.

"He visto a Alianza Lima en el primer tiempo y fue un desastre. Solo hubo una jugada que me gustó de Alan Cantero. Después, no vi más", indicó en el podcast TinBet.

Sergio Peña fue víctima de duras críticas en las últimas horas.

Seguidamente, hizo hincapié en lo hecho por Sergio Peña asegurando que no puede ser titular en Alianza Lima y tampoco portar el dorsal número 10 que tendrá durante esta temporada. Además, ratificó los comentarios de Pablo Guede quien en pleno partido le exigió jugar de manera ofensiva.

"Para mí, Sergio Peña no puede jugar (de titular). Él no puede llevar la '10′ de Alianza Lima. Peña es jugador de selección, jugó en Europa... pero no puede jugar hacia atrás. Él tiene que jugar para adelante", agregó.

Guede descartó conflicto

Luego de la polémica, Pablo Guede habló desde Argentina descartando de manera contundente cualquier tipo de conflicto con el volante de la Selección Peruana asegurando que es su manera de exigir a los jugadores.

"Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas eh", indicó.

En resumen, Andrés Mendoza arremetió contra Sergio Peña tras su blooper ante Unión de Santa Fe hasta el punto de asegurar que no puede llevar la 10 de Alianza Lima.