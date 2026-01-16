Pablo Guede defiende a Sergio Peña y asegura que "es un buen futbolista" pese a autogol

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El reciente amistoso de Alianza Lima frente a Unión de Santa Fe dejó un momento que se volvió viral. Sergio Peña marcó un autogol apenas iniciado el partido. Sin embargo, Pablo Guede, técnico del equipo, no dudó en salir a respaldarlo y reafirmó que sigue siendo un buen futbolista.

Autogol de Peña y reclamo de Guede

El primer minuto del amistoso sorprendió a todos. Sergio Peña, intentando un pase de seguridad hacia el arquero Alejandro Duarte, terminó marcando en su propia portería. La acción fue captada por las cámaras de ESPN y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Durante el partido, Pablo Guede se dirigió al futbolista con un reclamo claro: "La agarras acá, no sos capaz de ir para adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer? Jugá para adelante".

El entrenador argentino dejó en claro que se trató de un comentario motivador y parte de su manera intensa de comunicarse con los jugadores, y no de un enojo permanente:

"Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas eh".

También recordó que todos los futbolistas conocen su carácter apasionado y que su objetivo es siempre motivarlos para que den su máximo nivel.

"El sector lo puede haber tomado de put... porque sabe como lo presiono a él y a todos para sacar lo mejor de ellos. Esa es mi manera de sacarle lo máximo a un futbolista", añadió.

Pablo Guede y su respaldo a Peña

Más allá del autogol, Pablo Guede se tomó un momento para destacar las cualidades de Sergio Peña: "Es un buen futbolista, que es aliancista de corazón, que lo deja todo en los entrenamientos y subió su nivel físico a un punto que nunca lo había logrado".

"Creo que eso habla muy bien de él. Después de eso es fútbol porque puede jugar bien, mal y regular pero creo que Peña es un buen futbolista", añadió.

Finalmente, Pablo Guede aprovechó para comentar la preparación del equipo y la importancia de probar a los jugadores en diferentes posiciones:

"El primer partido no teníamos lateral derecho y tuve que improvisar con Jairo Vélez... Quiero probar a todos como están, ya bajamos un poco las cargas y mañana veremos qué hacemos".

El técnico dejó claro que más allá de los errores puntuales, el enfoque está en la evolución y adaptación de todo el plantel hacia la temporada 2026.

Tras el autogol de Sergio Peña, Pablo Guede defendió a su jugador y resaltó que sigue siendo un buen futbolista, destacando su entrega, pasión por Alianza Lima y profesionalismo dentro del plantel.