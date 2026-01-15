Pablo Guede, DT de Alianza Lima, encaró a Sergio Peña tras blooper: "Juega para adelante"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se encuentra en el centro de la polémica luego de caer en su segundo amistoso internacional en la Serie Río de la Plata. Esta vez, los íntimos cayeron por 2-1 y uno de los más señalados en esta derrota fue Sergio Peña quien además cometió el blooper del partido tras convertir el 1-0 en contra en favor de Unión de Santa Fe.

Pablo Guede arremete ante Sergio Peña

A solo segundos del pitazo inicial, la pelota llegó a los pies del 10 íntimo quien de inmediato intentó jugar con Alejandro Duarte para aligerar la salida. Lamentablemente, el volante le pegó mal a la pelota generando que la misma ingrese lentamente a su propia portería ante la mirada atónita del portero.

Unos minutos después, Sergio Peña volvió a ser protagonista, pero esta vez por un fuerte comentario lanzado por su propio entrenador, Pablo Guede. Esto ocurrió al 18 del primer tiempo cuando el volante volvió a tocar hacia atrás antes de optar por un pase ofensivo en busca del empate.

En ese momento, el estratega argentino no ocultó su molestia contra el mediocampista de la Selección Peruana cuestionando el hecho de ese pase y pidiéndole que de ahí en adelante solo juegue para adelante.

"Peña, vos la agarras acá y no sos capaz de ir para adelante y ¿Crees que Velásquez lo va a hacer? jugá para adelante", expresó hacia su dirigido.

Guede dejó el mensaje claro: en Alianza Lima nadie está por encima del club. Se valora que lo haya dicho en vivo, marcando límites y poniendo el escudo por delante de cualquier nombre. pic.twitter.com/Qjnw1PhGGr — Grone De Corazón ⭐⭐⭐⭐ (@GroneDeCorazon7) January 15, 2026

Alianza Lima, el único tetracampeón

Otro hecho que generó polémica durante la transmisión del amistoso ante Unión de Santa Fe fue el comentario del periodista Teo Coquet respecto al palmarés del equipo blanquiazul. El hombre de prensa indicó que los victorianos pretenden detener la hegemonía de Universitario en la Liga 1 luego de obtener el tricampeonato.

Luego de ello, precisó que el único club peruano en tener cuatro títulos seguidos es Alianza Lima desde 1930 hasta el de 1934. Como se sabe, este tema ha generado más de una discusión ya que la 'U' también reclama el título del 34 como suyo.

"Es un año especial porque tratan de cortar el dominio de Universitario. La única vez que hubo un tetracampeón en el fútbol peruano fue en el 31, 32, 33 y 34 con Alianza Lima. Por eso mismo, más allá de lo que suceda en la Copa Libertadores, es un año especial", indicó el comentarista.

En resumen, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, arremetió contra Sergio Peña luego del blooper cometido en el amistoso ante Unión de Santa Fe.