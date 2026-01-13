Wilder Cartagena lamenta que César Inga no emigrara a la MLS: "Le hubiera servido mucho"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de su buen 2025, César Inga comenzó a ser seguido por clubes del exteriores como lo fue el Kansas City de la MLS. Lamentablemente, Universitario se negó al traspaso del defensor generó una gran crítica en el ambiente futbolístico nacional.

Un grupo de hinchas cremas se mostraron a favor de su frustrado pase ya que creen que lo necesitarán durante la presente temporada, mientras que otros indicaron que este hecho le pondría trabas a la carrera del también jugador de la Selección Peruana.

Cartagena lamenta que Inga no emigre a la MLS

Otro que lamentó que César Inga no llegue a la MLS fue Wilder Cartagena. El actual futbolista del Orlando City dejó en claro que el nivel de la liga de Estados Unidos le hubiera servido en demasía para poder crecer como jugador y emigrar a un torneo más competitivo.

Incluso, el ex Alianza Lima señaló que la edad hubiera sido clave ya que el formato del campeonato le permitiría convivir con grandes figuras del fútbol mundial a diario.

"La verdad que me hubiera gustado que venga Inga. Si tenía la posibilidad de que venga a una liga así, a su edad, por cómo está llevando su carrera en estos momentos, creo que le hubiera servido mucho. Yo creo que es un jugador muy bueno, lo he visto en la selección, y creo que acá le hubiera ayudado mucho. Su club decidió eso y bueno también está bien, a veces los clubes también tienen potestad de decidir sobre los jugadores", indicó a 'Nada Que No Sepa'.

César Inga llegó a la 'U' en el 2025.

El ejemplo de Marcos López

El volante de contención tomó como ejemplo a Marcos López quien jugó un par de temporadas en el San José y luego emigró al fútbol europeo. Según Cartagena, esto pasaría con el actual jugador de Universitario si su crecimiento continúa como se ha dado hasta el día de hoy.

"El caso de Marcos López también. Vino a esa edad y mira ahora lo que creció. Yo lo conozco de San Martín y era flaco, pero una vez que vino acá se transformó, es otro, igual es un profesional de muy alto nivel, pero yo creo que venir acá, la infraestructura, la alimentación, los entrenamientos, creo que le han ayudado mucho", agregó.

En resumen, Wilder Cartagena lamentó que César Inga no haya salido a la MLS tras su frustrado pase al Kansas City. El volante de Orlando City aseguró que dicha liga le hubiera servido para emigrar a un mejor torneo.