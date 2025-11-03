Luis Advíncula se pronuncia sobre presunto interés de Alianza: "Jamás voy a cerrar las puertas a nadie"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 2 de noviembre, se estrenó un nuevo capítulo del programa 'Enfocados', el cual tuvo como principal invitado a Luis Advíncula. El defensor de Boca Juniors habló sobre su presente en Argentina, su futuro inmediato y otros temas al jocoso estilo de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Luis Advíncula se pronuncia sobre el interés de Alianza Lima

Como era de esperarse, el lateral de la Selección Peruana fue consultado sobre el interés de parte de Alianza Lima el cual se ha conocido en las últimas semanas. Primero, el futbolista nacional se refirió al equipo del cual era hincha desde niño revelando que simpatizaba con el elenco victoriano.

"Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, pero ahora soy un adulto, estoy hecho. Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie. Soy un tipo que va paso a paso. Yo puedo decir mañana más tarde quiero volver a Sporting Cristal y llega el momento que me dicen que no", indicó.

Seguidamente, Luis Advíncula indicó que no le cierra las puertas a ningún club, pero también dejó en claro que todavía tiene contrato con Boca Juniors y que no sabe lo que pasará en las próximas semanas.

"Como te dije, yo soy ahora un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca Juniors, espero terminar mi contrato y después veré que pasa. No te puedo decir que sí o que no, a mí me encantaría volver de dónde yo salí", añadió.

Nadie de Alianza se comunicó con él

Luego de que los rumores sobre un posible interés por Luis Advíncula trascendieron, desde Alianza Lima salieron a desmentir cualquier tipo de contacto con el jugador. Fue el propio gerente deportivo, Franco Navarro Jr., quien aseguró que nadie del club lo llamó ya que estaban concentrados en la parte final del torneo.

Esto fue confirmado por el propio 'Rayo' ya que en el podcast 'Enfocados' indicó que nadie del elenco victoriano se ha contactado con él por lo que aún no ha tomado ningún tipo de decisión.

"Tampoco sé, porque tampoco han hablado conmigo y nadie se ha contactado conmigo. Igual las puertas no se las voy a cerrar a nadie porque uno nunca sabe que puede pasar en un futuro", finalizó.

De esta manera, Luis Advíncula se pronunció sobre el posible interés de Alianza Lima asegurando que no le cierra las puertas a ninguna posibilidad.