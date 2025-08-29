RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Deportes
Se une al grupo

Selección Peruana convoca a joya del fútbol peruano: Jugador viajará a Uruguay para duelo por Eliminatorias

Mediante un comunicado, la FPF anunció que este joven futbolista se integrará de forma oficial a la convocatorias de la Selección Peruana. A su vez, se conoció que Maxloren Castro se quedará en el país para disputar amistosos con la Sub-20.

La Selección Peruana convocó a la joya del fútbol peruano.
La Selección Peruana convocó a la joya del fútbol peruano. (Foto: FPF)

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/08/2025

La Selección Peruana continúa trabajando en las instalaciones de Videna pensando en lo que será la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas donde enfrentarán a Uruguay en Montevideo y Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Joya del fútbol peruano convocado a la Selección

Con la salidas de Edison Flores y Alex Valera, el combinado patrio se encontraba disminuido ya que solo anunció a José Rivera como el único reemplazante. Sin embargo, en las últimas horas la FPF dio a conocer, a través de un comunicado, que la joven promesa de Alianza Lima, Piero Cari también será considero para estos encuentros.

"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Piero Cari, del club Alianza Lima, ha sido convocado por el comando técnico de la Bicolor para la presente fecha FIFA, en el marco de los encuentros de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Paraguay", indica el pronunciamiento.

Como se recuerda, el jugador de solo 17 años ha mostrado un gran nivel desde su debut con la camiseta blanquiazul gracias a la oportunidad brindada por Néstor Gorosito. El volante creativo tuvo grandes encuentros no solo a nivel local sino también en la fase de grupos de la Copa Libertadores, especialmente en el duelo ante Sao Paulo donde tuvo minutos brillantes.

Piero Cari fue convocado a la Selección Peruana.
Piero Cari fue convocado a la Selección Peruana.

Otro que se voceaba para integrar la lista definitiva de la Selección Peruana era Maxloren Castro. Sin embargo, se pudo conocer que el joven futbolista de Sporting Cristal se quedará en el país para disputar una serie de amistosos con la sub-20 como parte de su proceso de preparación.

¿Qué pasó con Carlos Zambrano?

Otra noticia que llamó la atención desde Videna fue la ausencia de Carlos Zambrano de los últimos entrenamientos al mando de Óscar Ibáñez. Fue la periodista de L1 Max, Darinka Zumaeta, quien reveló que el defensor de Alianza Lima pidió permiso al comando técnico de la Bicolor para viajar al extranjero.

Durante estos días el zaguero central estará ausente de los trabajos y recién se integrará al grupo de convocados en Uruguay. Sus chances de ser titular gracias al nivel mostrado en los últimos partidos con los íntimos parecen haber disminuido debido a este tema.

De esta manera, la Selección Peruana anunció la convocatoria de la joya de Alianza Lima, Piero Cari, para los duelos ante Uruguay y Paraguay por la fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas a jugarse el 4 y 9 de septiembre respectivamente.

