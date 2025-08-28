Carlos Zambrano no entrenó con la selección peruana: ¿Disputará los partidos contra Uruguay y Paraguay, por Eliminatorias?

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Zambrano acaparó las portadas del ambiente futbolístico peruano luego que se ausentará de los entrenamientos de la selección peruana, de cara a los partidos ante Uruguay y Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la siguiente nota te explicamos qué sucedió con el experimentado defensa.

¿Por qué Carlos Zambrano se ausentó de los entrenamientos con Perú?

Desde el pasado lunes 25 de agosto, los convocados por Óscar Ibáñez, vienen entrenando en la Videna para afrontar lo que será los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, ante Uruguay, el jueves 4 de septiembre, y frente a Paraguay, el martes 9 de setiembre. Sin embargo, un hecho que no pasó desapercibido fue la ausencia de Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima.

Según informó la periodista Darinka Zumaeta, el 'León' no está presente en los entrenamientos de la Blanquirroja debido a que viajó fuera del país por temas personales y se unirá al combinado patrio en Uruguay.

Carlos Zambrano no está entrenando con la selección porque se encuentra fuera del país por temas personales. El defensor de Alianza Lima tenía programado viajar desde hace un par de meses y, tras conversar con Oscar Ibáñez, recibió la autorización. Se unirá al grupo en Uruguay. — Darinka Zumaeta (@Darinkazumaetam) August 28, 2025

"Carlos Zambrano no está entrenando con la selección porque se encuentra fuera del país por temas personales. El defensor de Alianza Lima tenía programado viajar desde hace un par de meses y, tras conversar con Oscar Ibáñez, recibió la autorización. Se unirá al grupo en Uruguay", escribió la mujer de prensa deportiva en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

En tal sentido, el zaguero central se unirá a la selección peruana tal y como también lo harán los futbolistas que militan en el extranjero. Cabe resaltar que Zambrano atraviesa un buen momento en el club Alianza Lima donde es titular en el esquema de Pipo Gorosito y pieza clave a nivel nacional e internacional. Razón por la cual se perfila para ser titular ante la escuadra charrúa.

¿Cuándo y dónde jugará Perú ante Uruguay y Paraguay?

Perú afrontará la última fecha doble camino a la Copa del Mundo 2026 ante Uruguay y Paraguay. El duelo ante la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa está pactado para disputarse el jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario, de Montevideo. Mientras que el cotejo ante la selección guaraní será el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional, de Lima.

De est modo, se dio a conocer que la ausencia de Carlos Zambrano, en los entrenamientos de la selección peruana para los duelos ante Uruguay y Paraguay, por Eliminatorias Sudamericanas, se debe a que viajó fuera del país por temas personales, pero se unirá a Perú en tierras charrúas.