'Pipo' para rato: Alianza Lima renovó con Néstor Gorosito como su entrenador por todo el 2026

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima tuvo un encuentro más que complicado la noche de este jueves 18 de septiembre cuando recibió a la Universidad de Chile en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo visitante fue un hueso duro de roer para el ataque íntimo el cual no tuvo una actuación acorde a lo visto en la actual temporada.

Néstor Gorosito renovó por un año más en Alianza

Días antes de este choque, desde la interna de la institución blanquiazul se especuló de una inminente renovación de Néstor Gorosito en el banquillo por un año más. De acuerdo a la información que se pudo conocer, la directiva victoriana se encontraba más que feliz del trabajo realizado por el entrenador argentino que se mantiene vivo en el Torneo Clausura y a nivel internacional.

Ahora, esta serie de rumores parecen haberse confirmado debido a la información brindada por el periodista de nacionalidad argentina, César Luis Merlo. El hombre de prensa, especializado en mercado de pases y fichajes, aseguró que ambas partes ya firmaron los documentos correspondientes y ahora solo queda esperar que el club lo haga oficial a través de sus redes sociales.

"Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. Todos los documentos ya se encuentran firmados y solo resta que el club oficialice la continuidad de "Pipo", indicó.

🚨[EXCLUSIVO] Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026.

Descarta cualquier acercamiento con la Bicolor

Además de una posible renovación con el elenco de La Victoria, el nombre de 'Pipo' Gorosito asomó como una opción para asumir el buzo de la Selección Peruana ante la salida de Oscar Ibáñez. No obstante, esta versión fue completamente descartada por el propio estratega durante la conferencia de prensa post empate a cero con el 'romántico viajero'.

Aquí, el extécnico de River Plate dejó en claro que nunca se reunió con nadie de la Federación Peruana de Fútbol y que su único objetivo en la actualidad es seguir avanzando con los blanquiazules en la Copa Sudamericana.

"Que yo me reuní con la selección, eso es mentira. Cuando nombran a uno, están buscando a otro. Gracias a Dios estoy recontra cómodo en Alianza Lima, el club ya me lo dijo y solamente faltan firmar los papeles para la renovación. Estamos sumamente contentos de estar con estos colores y defenderlos", precisó.

En resumen, Néstor Gorosito amplió su vínculo contractual con Alianza Lima por toda la temporada 2026 debido a su buena campaña a nivel local e internacional.