Barcos rompe su silencio sobre la 'pelea' por el titularato con Guerrero en Alianza: "No le gusta cuando..."

Hernán Barcos, figura de Alianza Lima, se pronunció sobre lo que ha experimentado en el club y el cariño que recibe de los hinchas. Asimismo, habló sobre cómo vive la competencia con Paolo Guerrero dentro del plantel.

los 41 años, el 'Pirata' Barcos sigue brillando en Alianza Lima y expresó lo mucho que significa para él ser considerado un ídolo por los hinchas victorianos.

"Es un sueño poder ser ídolo de un club como Alianza Lima y que te lo diga la propia gente, eso habla bien del trabajo, de la persona que uno es y me enorgullece que me nombren ídolo", señaló durante una entrevista a Movistar Deportes.

Barcos aseguró que, aunque ya tiene una larga trayectoria, nunca deja de aprender y siempre intenta perfeccionarse para seguir brillando dentro del campo de juego: "Uno tiene que ir aprendiendo en el camino, no con 18-19 años uno sabe todo, tiene que ir madurando, creciendo, aprendiendo y conociendo también a los rivales y a uno mismo".

"Lo primero que uno tiene que ser es autocrítico, sino no mejora, no corrige. Hoy con 41 años sigo viendo qué necesito para sacarle ventaja a un defensor, son pequeños detalles que uno va mejorando y hacen la diferencia en la cancha", añadió.

El 'Pirata' confesó que Alianza Lima marcó un antes y un después en su vida, por lo que siempre eligió quedarse y defender los colores del equipo de La Victoria: "Alianza Lima me dio muchísimo, llegué en un momento difícil para mí, difícil para el club, juntos nos unimos y nos ayudamos mutuamente, por eso me pude mantener acá".

"Tuve varias opciones de salir pero dije que acá estoy bien, estoy cómodo, el club me hace bien a mí, a mi familia y yo le hago bien al club. Prefiero quedarme acá bien, cómodo en cuanto a lo que uno siente y percibe, y he dejado opciones importantes de lado por estar acá", agregó.

Aunque es el máximo goleador de la Copa Libertadores, Hernán Barcos no tiene asegurado el puesto en Alianza Lima. Constantemente, debe alternar en el once con Paolo Guerrero, otra figura histórica del fútbol.

🎙 Hernán Barcos en exclusiva en #ZonaMixta : "Con Paolo Guerrero tenemos una competencia interna. A ninguno le gusta estar en la banca porque los dos queremos ser titulares, pero eso no significa que no nos apoyemos. Siempre vamos a sumar". ⚽🫂

"Somos competitivos, por eso no le gusta cuando no le toca jugar, no porque juegue yo o a mí porque juegue Paolo, los dos queremos jugar y vamos a estar incómodos cuando no nos toque pero eso no quiere decir que vamos a bajar los brazos, que no nos va a importar. Estamos ahí apoyando, sumando y en los minutos que nos toque dejando todo", puntualizó.