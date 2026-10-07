Erick Noriega molesto con que se perciba a Perú como una "selección pequeña" tras derrota 2-0 ante Colombia

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana cayó 2-0 ante Colombia, en el Nu Stadium, en Miami, en el cierre de sus amistosos por fecha FIFA en Norteamérica. El equipo dirigido por Mano Menezes sumó 3 derrotas y rescató 1 solo empate de los cuatro encuentros que disputó generando disconformidad en la hinchada.

Al finalizar el partido ante el conjunto cafetero, el defensa central, Erick Noriega, brindó declaraciones a la prensa y mostró su molestia por cómo se percibe al combinado patrio desde afuera.

La molestia de Erick Noriega tras la derrota 2-0 ante Colombia

El actual zaguero del Gremio, de Brasil, fue autocrítico con el rendimiento mostrado por el cuadro nacional, sin embargo, rechazó la etiqueta de "selección pequeña" que, según él, le colocan a la Blanquirroja y también admitió que caer ante el cuadro colombiano genera incomodidad.

"No solo son estas dos semanas, sino que cada uno tiene que esforzarse en su club para llegar bien acá. Jod* que nos vean como una selección pequeña, que todos quieran jugar con nosotros porque somos fáciles", manifestó.

El futbolista de 24 años no ocultó la bronca del vestuario, pero se plantó firme al señalar que confía ciegamente en este grupo y asegura que la selección viene mejorando partido a partido, aunque los resultados hoy no acompañen.

"Obviamente, la gente mira el resultado, a nosotros también nos jod* perder, entendemos a los hinchas. Cuando vemos las pequeñas cosas que hacemos en los partidos, vemos que mejoramos", señaló el jugador formado en las divisiones menores de Alianza Lima y la Universidad San Martín.

Así fue el partido Perú vs. Colombia

Durante el primer cuarto de hora, Perú recuperó rápido y pisó el área contraria sin convicción. Ugarriza era un desastre en ofensiva sin atinar a nada lo tocaban y se caía en el campo. Solo Jairo Vélez incursionó por izquierda y sembró peligro, pero finalmente Magallanes no pateó bien y desperdició una clara oportunidad de gol.

Luego, Colombia ajustó marcas, cerró los pasillos interiores y comenzó a adueñarse del esférico. Aunque el dominio territorial de los cafeteros creció con el correr de los minutos carecieron de profundidad.

En el complemento, Colombia saltó al campo con otra intensidad, ensanchó la cancha y obligó a la zaga nacional a retroceder metros. A los 57 minutos, un despeje defectuoso de Pretell en la frontal del área blanquirroja quedó a merced de Velásquez, quien empalmó un potente derechazo inatajable para Gallese.

El tanto obligaba a una reacción anímica inmediata, pero el libreto se tornó en pesadilla apenas ocho minutos después. A los 65', Miguel Araujo midió mal en una cobertura, derribó al atacante rival como último hombre y vio la cartulina roja directa.

El tramo final fue un monólogo colombiano. Ya en el tiempo añadido, a los 91', Arcila capturó un balón suelto al borde del área grande y ensayó un remate que, al ser desviaod de cabeza por Noriega, terminó entrando al arco peruano.

En conclusión, Erick Noriega expresó su molestia debido a que cosnidera que desde afuera perciben a la selección peruana como "pequeña". Pese a ello, acotó que el equipo viene mejorando.