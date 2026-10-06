Lionel Messi se quiebra ante el masivo afecto de la hinchada argentina rumbo a su último partido

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi protagonizó un conmovedor momento camino al Estadio Monumental al no poder contener las lágrimas durante el trayecto que trasladaba al autobús de la Selección Argentina desde el predio de Ezeiza. Apenas media hora después de iniciar el recorrido, las cámaras de transmisión captaron al astro rosarino secándose los ojos con un pañuelo tras observar a la multitud de fanáticos que se volcaron masivamente a las autopistas Riccheri y General Paz para brindarle su último aliento.

Homenajes en el Estadio Monumental y despliegue para la despedida

La expectativa en el recinto de River Plate alcanzó niveles históricos ante la masiva concurrencia de simpatizantes que acudieron para rendir tributo al máximo referente del fútbol argentino. Las instalaciones del club de Núñez acondicionaron sus espacios interiores y exteriores para ofrecer un ambiente cargado de emotividad en cada rincón del perímetro deportivo durante el desarrollo del encuentro internacional ante Benín.

Para esta ocasión especial, las autoridades de la institución millonaria resolvieron alterar el contenido habitual de las pantallas gigantes ubicadas en los pasillos internos del anillo del estadio para proyectar un material audiovisual exclusivo. Dicha recopilación expone las mejores conquistas y jugadas icónicas del atacante a lo largo de su paso por el combinado patrio, permitiendo que los asistentes rememoren sus pasajes más memorables.

Asimismo, las tribunas del escenario deportivo lucieron banderolas, mosaicos y cánticos alegóricos dedicados al atacante rosarino en reconocimiento a su trayectoria internacional. Las muestras de afecto por parte de la afición acompañaron la antesala del pitazo inicial en un evento preparado de manera integral para honrar la figura de su capitán.

Un legado estadístico e histórico imborrable con la Selección Argentina

Lionel Messi cierra su trayectoria profesional con el equipo nacional dejando registros numéricos difíciles de igualar en la historia del balompié mundial. Tras más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, el atacante completó un total de 207 compromisos oficiales con la categoría mayor, logrando consolidarse como el jugador con más presencias en la historia del seleccionado patrio.

En el aspecto ofensivo, el rosarino se despide registrando 125 anotaciones y 66 asistencias con la camiseta absoluta, cifras que lo posicionan holgadamente como el máximo goleador histórico de Argentina. A lo largo de su ciclo logró conquistar cuatro títulos con la selección absoluta, destacando las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima, y el Mundial de Qatar 2022, sumados al Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El camino del capitán argentino con la selección mayor comenzó de forma particular el 17 de agosto de 2005 en un amistoso ante Hungría en Budapest, donde fue expulsado a los pocos segundos de ingresar al terreno de juego.

Años después, tras culminar una etapa gloriosa que incluyó la final del Mundial 2026 frente a España disputada el pasado 19 de julio en Nueva York, el astro concluye una carrera legendaria que transformó el deporte de su país.

En ese sentido, Lionel Messi cierra una etapa imborrable en el fútbol internacional, dejando una huella imborrable marcada por títulos, récords estadísticos y el cariño incondicional de millones de hinchas que lo acompañaron hasta su último encuentro vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.