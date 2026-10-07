Samahara Lobatón habla de tener un hijo con Renato Rossini Jr. pese a que declaró quererla como "choque y fuga"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a llamar la atención dentro de El Sultanato tras hablar sobre la posibilidad de tener otro hijo en el futuro. La influencer mencionó a Renato Rossini Jr. al referirse a una eventual maternidad dentro de diez años, pese a las declaraciones previas del modelo sobre ambos.

Samahara habló sobre la posibilidad de otro hijo

Durante una conversación mostrada en el programa, Samahara Lobatón afirmó que no descarta tener un hijo con Renato Rossini Jr. dentro de diez años. La influencer explicó que actualmente tiene tres hijos y señaló que todavía podría considerar ampliar su familia en el futuro, debido a su cariño por los niños.

"Yo un hijo con Renato lo tendría de acá a 10 años todavía. Yo tengo tres hijos, o sea ya ¿qué más quiere la vida? Estuve enamorada cuando tuve mis dos (hijos). Yo no digo que no, en verdad no cierro las puertas a tener más hijos, pero de acá a unos 10 años. Me gustan los niños, me encantan", anunció.

Estas declaraciones fueron mostradas durante una edición de Magaly TV, la firme, emitida el 6 de octubre, donde Magaly Medina recordó también una conversación anterior que tuvo con Samahara sobre su maternidad y el método anticonceptivo al que se habría sometido.

La conductora señaló que Samahara anteriormente le había contado que se realizó una ligadura de trompas, situación que fue mencionada nuevamente al abordar sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de tener otro hijo. El tema quedó relacionado con sus comentarios realizados durante la convivencia del reality.

Renato Rossini Jr. había hablado de "choque y fuga"

El comentario de Samahara ocurre después de que se difundieran declaraciones anteriores de Renato Rossini Jr. En una dinámica realizada en el podcast de Shirley Arica, el modelo fue consultado sobre qué tipo de vínculo tendría con Samahara entre tres opciones: beso, matrimonio o "choque y fuga".

"Para choque y fuga", declaró.

Renato Rossini Jr. escogió esa alternativa durante el podcast, antes de incorporarse a El Sultanato. Más tarde, ambos protagonizaron diferentes escenas de cercanía dentro del reality, incluyendo besos y muestras de afecto que generaron comentarios entre los participantes y seguidores del programa.

Las declaraciones de ambos forman parte de las situaciones que han marcado la participación de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en El Sultanato. Mientras ella habló sobre una eventual maternidad dentro de diez años, él había elegido anteriormente la opción de "choque y fuga" al responder sobre el tipo de vínculo que tendría con ella.