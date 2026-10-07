Enzo Fernández lloró desconsoladamente tras discurso de Messi en su despedida de la selección argentina

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El llanto de todo un país. Lionel Messi vivió una noche cargada de emoción en su partido de despedida de la selección de Argentina en el Monumental y uno de los momentos que más conmovió a todos fue el desconsolado llanto de Enzo Fernández cuando el astro del fútbol daba un discurso.

Enzo Fernández rompe en llanto en despedida de Messi de Argentina

El último martes, 6 de octubre, Lionel Messi se despidió oficialmente de la Albiceleste tras 21 años defendiéndola con orgullo y pundonor. Tras la goleada 3-0 ante Benín en el estadio del club River PLate, la 'Pulga' tomó el micrófono y dio un emotivo discurso hacia los hinchas que pasó desde sus memorias con el equipo hasta el mensaje para la nueva generación.

Alrededor del actual juagdor de Inter Miami, todo el plantel se paró para escucharlo en el centro del campo de juego y algunos jugadores no pudieron ocultar su emoción. La imagen más impactante fue la que dejó Enzo Fernández, que se quebró mientras 'Leo' daba su último adiós ante lo más de 50 mil hinchas que fueron a despedirlo.

El mediocampista no fue el único que rompió en llanto. Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Lionel Scaloni también fueron captados por la cámara con lágrimas en los ojos mientras Messi hablaba a corazón abierto. El sentimiento reflejó la huella que dejó en el vestuario, tanto en lo futbolístico como en lo humano.

Fernández es un confeso fanático del astro rosarino y la emotiva carta que le escribió en 2016 no hace más que ratificarlo. Con apenas 15 años y mientras soñaba en las formativas de River Plate, también emocionó a todos con una carta dirigida a Messi en la que le pedía que no se retire cuando el capitán expresó que renunciaba luego de la derrota en la Copa América Centenario ante Chile.

Esposa de Enzo Fernández revela la intimidad del llanto

En declaraciones brindadas a Radio La Red y reproducidas por el programa Desayuno Americano, Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández, explicó la trastienda emocional de la reacción del jugador del Manchester City.

Precisó que la sensibilidad de Fernández con respecto al retiro de Messi venía manifestándose desde la antesala del partido. En ese sentido, recordó el impacto que causó la publicación previa del atacante en las redes sociales. "Ya lloró cuando Leo hizo el posteo. Me imaginé que iba a llorar", afirmó.

En el día de la despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina, el mediocampista Enzo Fernández no pudo aguantar la emoción y terminó llorando desconsoladamente cuando el astro del fútbol emitió su último discurso ante más de 50 mil hinchas que acudieron al estadio Monumental de River Plate.