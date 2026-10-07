Lionel Messi se pronuncia tras jugar su último partido con Argentina: "Soy un agradecido, los quiero mucho"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de disputar su último partido con la selección de Argentina, que goleó 3-0 a su similar de Benín, en el estadio Monumental de River Plate, Lionel Messi se pronunció para dejar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron durante sus 21 años defendiendo los colores de su amada Albiceleste.

El mensaje de Messi tras su úlitmo partido con Argentina

Este miércoles, el actual jugador de Inter Miami publicó un post en su cuenta de Instagram con fotografías de su último encuentro por con la selección de su país y las acompañó con una sentidas palabras para todos aquellos que estuvieron presentes en su estadía en el equipo nacional.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", esciribió.

Cristiano Ronaldo comenta la publicación de Lionel Messi

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcó una época en la historia del fútbol año a año disputaron los votos por el Balón de Oro y brindaron grandes clásicos cuando defendieron las camisetas de Barcelona y Real Madrid.

Ahora, en el epílogo de sus carreras, ambos muestran respeto por la trayectoria del otro. Así lo hizo saber el astro luso, quien le manifestó su admiración a la 'Pulga' con un mensaje en el que le expresa también su total respeto. Hasta el cierre de esta nota, su comentario ya tienen superó un millón de "me gusta" y más 26 mil respuestas.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió el nacido en Madeira.

En conclusión, un día después de disputar su último partido con la selección de Argentina., Lionel Messi utilizó sus redes sociales para mostrarse agradecido con todos aquellos que estuvieron a su lado durante su carera inclusive con los clubes en los que jugó. En dicho post recibió un saludo de nada más y menos de Cristiano Ronaldo.