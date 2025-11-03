César Vallejo va por el ascenso: Fechas confirmadas del repechaje ante Deportivo Moquegua

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Universidad César Vallejo mantiene vivo su sueño de volver a la Liga 1. El conjunto dirigido por Chemo del Solar se impuso por 4-2 en el global ante Unión Comercio, asegurando su pase al repechaje final frente a Deportivo Moquegua, subcampeón de la Liga 2.

En la ida, el cuadro trujillano obtuvo una ventaja clave que sostuvo en Tarapoto. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de tensión. En el estadio Carlos Vidaurre, los locales descontaron con un tanto de Gino Guerrero, quien ejecutó un potente disparo desde fuera del área que venció la resistencia de Máximo Ravines.

El partido se tornó áspero cuando Víctor Perlaza fue expulsado tras una falta contra Miguel Cornejo. La acción provocó una gresca entre Juan Morales y Gino Guerrero, quienes también vieron la tarjeta roja. De esa manera, Unión Comercio quedó con nueve jugadores y César Vallejo con diez.

Chemo del Solar busca el regreso a la élite

En la segunda mitad, Guillermo Grández amplió la ventaja para los trujillanos tras aprovechar un rebote luego de un remate al poste de Danilo Carando. Aunque el cuadro local intentó reaccionar, un penal cobrado por Kevin Ortega a favor de los selváticos —convertido por Daniel Gonzales— acortó distancias y encendió la emoción del cierre.

Pese a ello, Vallejo mostró mayor oficio y serenidad. En los minutos finales, Joao Villamarín culminó un contragolpe con un disparo que selló el triunfo definitivo. Así, el conjunto poeta logró clasificar al repechaje por el segundo cupo a la Liga 1 2026, objetivo que se disputará frente a Deportivo Moquegua.

Cabe resaltar que, días antes del compromiso de vuelta, Unión Comercio y el técnico Jesús Oropesa dieron por terminado su vínculo contractual, un hecho que evidenció la crisis interna del club selvático tras no lograr el ascenso.

Fechas, sedes y transmisión del repechaje decisivo

El primer encuentro entre César Vallejo y Deportivo Moquegua se disputará el domingo 9 de noviembre en el estadio César Acuña Peralta de Trujillo. El horario será confirmado próximamente por la organización de la Liga 2.

El partido de vuelta se jugará el domingo 16 de noviembre en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua, donde se definirá al segundo equipo que acompañará a la máxima división en 2026.

Ambos encuentros serán transmitidos por ATV (señal abierta y YouTube) y por el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. La llave arrancará en Trujillo y el ganador celebrará en Moquegua.

En paralelo, el club mantiene la expectativa sobre el futuro del ecuatoriano Jairo Vélez, actualmente cedido en Universitario. Según el periodista Mauricio Loret de Mola, la directiva poeta no contempla ampliar el préstamo, por lo que su regreso a Trujillo dependerá de si el equipo logra su ansiado ascenso.