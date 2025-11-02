Liga1 tiene nuevo inquilino: Cajamarca FC debutará en primera división en la temporada 2026

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga1 conoció al primer ascendido para la temporada 2026, luego del triunfo de Cajamarca FC por 2-0 (3-2 global) en la final frente a CD Moquegua. El cuadro cajamarquino fundado hace dos años, consiguió un maratónico ascenso y debutará en la primera división en la siguiente campaña.

El mejor de la Liga2

Tras acabar en primer lugar en la fase regional, el cuadro azul y amarillo integró el grupo A, donde ratificaría su consistencia, liderando la tabla por encima de su rival en la final y la Universidad César Vallejo. En los playoffs se midió ante el elenco trujillano, superándolo con autoridad por 3 a 0 en el global.

En el partido de ida de la final ante CD Moquegua, cayó por 2 a 1, resultado que subo gestionar. Denylson Chávez anotó al minuto 17 el tanto con el que la serie se igualaba y al 36' Hairo Timaná le dio vuelta al marcador, resultado que cuidó hasta el pitazo final.

Tras el silbatazo del árbitro Daniel Ureta, los jugadores e integrantes del cuerpo técnico liderado por Juan Carlos Malpica, se unieron en un fuerte abrazo por la hazaña lograda. En solo dos años de vida institucional, Cajamarca FC consiguió el anhelado ascenso a la Liga1.

Si UTC y Comerciantes Unidos mantienen la categoría en las últimos dos jornadas del Torneo Clausura, este departamento tendría tres equipos en la elite peruana para el 2026. De ese modo, igualaría la línea de Lima y Cusco, como los que tienen más representantes en el campeonato.

¿Cómo se define al segundo ascendido?

El camino no se ha terminado para CD Moquegua, pese a haber perdido la definición. Como parte del formato de la Liga2, disputará un encuentro ante el vencedor de una llave de acceso, que la ganó la César Vallejo tras imponerse a Unión Comercio en el global por 4 a 2.

La ida de esta final por el subcampeonato se jugará en el Mansiche de Trujillo el domingo 9 de noviembre y una semana después se disputará el encuentro de vuelta, que definirá al segundo ascendido. Para los 'poetas' sería el cuarto ascenso de su historia, mientras que para los moqueguanos el primero tras su fundación en 2021.

Así, el novel equipo Cajamarca FC, fundado en 2023, logró su ascenso al coronarse campeón de la segunda división y asegurar su plaza en la Liga1 de la temporada 2026. Serla la primera vez que dispute la máxima categoría del fútbol peruano.