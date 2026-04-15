Streamers que conducían programa de espectáculos mueren por fuga de gas en su vivienda

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La repentina muerte de dos reconocidos streamers dedicados al mundo del espectáculo ha causado conmoción entre seguidores y figuras de la farándula. Su partida no solo enluta a sus familias, sino también a una comunidad digital que los acompañaba a diario. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, generando incertidumbre sobre las causas del trágico suceso.

¿De quiénes se trata?

Según se confirmó, los fallecidos eran Ramiro Contreras, conocido como "La Werita Consentida", y Joe Lara. Ambos creadores de contenido perdieron la vida tras un accidente doméstico ocurrido en su vivienda, lo que terminó por esclarecer las dudas iniciales que rodeaban el caso.

Según información proporcionada por personas cercanas, la tragedia se originó a raíz de una fuga de gas dentro del domicilio. El incidente habría provocado una emergencia que rápidamente se salió de control. Aunque en un inicio no se brindaron mayores detalles, con el paso de los días se fue confirmando que se trató de un hecho accidental.

Tras lo ocurrido, ambos influencers fueron auxiliados y trasladados a un centro de salud, donde recibieron atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlos, no lograron sobrevivir. La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores lamentaron profundamente la pérdida.

Amigos lloran su repentino fallecimiento

El fallecimiento fue dado a conocer inicialmente por figuras del espectáculo como Paty Navidad y Ivonne Montero, quienes manifestaron su pesar. Con el paso de las horas, más personalidades se sumaron a las muestras de afecto, recordando el apoyo y la cercanía que ambos streamers mantenían con sus invitados.

"Con profunda tristeza me uno a la pena que embarga a la familia y amigos de La Werita Consentida y Joe Lara. Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo, los momentos que compartimos, y el espacio que me brindaron en sus entrevistas. Me quedo con todos esos hermosos recuerdos por siempre en mi alma", dijo Paty Navidad.

Un detalle que trajo algo de alivio en medio de la tragedia fue que las mascotas de los creadores lograron sobrevivir y se encuentran fuera de peligro. Sus allegados confirmaron que los animales fueron resguardados tras el incidente, evitando que el desenlace fuera aún más devastador.

No cabe duda que, Ramiro Contreras y Joe Lara habían logrado posicionarse en plataformas digitales gracias a sus programas centrados en la farándula. Su estilo cercano y analítico los convirtió en referentes para muchos seguidores, quienes hoy lamentan su partida. Su ausencia deja un vacío importante en el entretenimiento digital.