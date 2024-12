'Chorri' Palacios explota por la situación de la Selección Peruana: "Ser últimos es una vergüenza"

El exfutbolista nacional, Roberto 'Chorri' Palacios, se pronunció sobre la situación de la Selección Peruana en las Eliminatorias y aseguró que es una "vergüenza" el estar últimos en la tabla.

En entrevista con Radio Ovación, el exjugador de Sporting Cristal criticó algunas actitudes de los futbolistas de la 'Blanquirroja' y cuestionó que tal vez "los engríen mucho".

"Es difícil poder escuchar a algunos jugadores con poses, de repente los engríen mucho y también los técnicos que han estado han tenido su lista y se cerraron y algunos se sienten seguros, creo que eso fue un error. Por más buenos que sean, si no estás en continuidad no estás para estar en una selección", declaró.

Asimismo, el 'Chorri' evidenció su frustración por la falta de ambición los actuales seleccionados, resaltando que en esta Eliminatorias hay más cupos para clasificar al próximo Mundial.

"Es un momento durísimo que los chicos no se hayan dado cuenta de la gran oportunidad que se están perdiendo de estar nuevamente en un Mundial, son seis cupos y medio y no puede ser que no estemos peleando una posibilidad. Me entra una impotencia el no poder estar ahí para decirles que tienen que luchar hasta el último (...) Ser últimos es una vergüenza", agregó.