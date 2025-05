Cienciano: Esta fue la firme decisión del club sobre Christian Cueva antes de enfrentar a Alianza Lima

Faltan muy pocas horas para que Christian Cueva enfrente al club de sus amores: Alianza Lima. Cienciano tomó una firme decisión sobre el futbolista antes del esperado partidazo por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

El técnico Carlos Desio no dudó en incluir a Christian Cueva en la lista de jugadores que viajaron a Lima con el equipo cusqueño. Además, el 'Aladino' sería titular en el próximo duelo de Cienciano contra Alianza Lima, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura.

Este partidazo es crucial para ambos equipos, ya que tanto Alianza como Cienciano necesitan sumar puntos para mejorar sus posiciones en la tabla del Torneo Apertura 2025.

Alianza Lima se encuentra en el cuarto puesto con 19 puntos, mientras que Cienciano ocupa el doceavo lugar con 10 puntos. Ambos equipos aspiran a alcanzar a Universitario de Deportes, que es el líder con 23 puntos.

Al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con el plantel de Cienciano, Christian Cueva se tomó un tiempo para dar declaraciones a la prensa sobre Paolo Guerrero.

Luego, Christian Cueva no dudó en declarar su amor por Alianza Lima, pero dejó en claro que hoy su compromiso es con Cienciano. Agradecido por el apoyo de los hinchas, aseguró que espera devolverles ese respaldo con goles en la cancha.

"Yo no voy a olvidar mi hinchaje por Alianza, seré hincha toda mi vida hasta que me muera, eso no va a cambiar nunca. Pero uno defiende su camiseta, y hoy por hoy soy jugador de Cienciano. Por cómo me recibieron en Cusco, la hinchada, el club, ha hecho que le tenga un cariño enorme", agregó.