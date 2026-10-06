El 'Dibu' Martínez se hizo un corte de cabello con el logo de Messi antes de su despedida de la albiceleste

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Emiliano Dibu Martínez sorprendió con un diseño especial en el cabello para homenajear a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina. El arquero incorporó el logo asociado al capitán en su corte, un detalle que se difundió en redes sociales y medios deportivos.

El diseño que eligió Dibu Martínez para homenajear a Messi

El arquero argentino acudió a Dany Ale, peluquero vinculado con la selección, para realizarse el diseño inspirado en la marca de Lionel Messi. El dibujo quedó rapado en la zona posterior de la cabeza, cerca de la nuca, como parte de su nuevo look.

El cambio de imagen se conoció antes del partido frente a Benín, encuentro presentado por los medios argentinos como la despedida de Messi del combinado nacional. La elección del diseño convirtió el corte de pelo de Martínez en uno de los detalles más comentados de la previa deportiva.

El arquero ya había mostrado otros diseños relacionados con la selección argentina en diferentes momentos de su carrera. Entre ellos figuran referencias a la bandera nacional y motivos que lució durante el Mundial de Qatar 2022, torneo en el que Argentina conquistó el título.

El mensaje del arquero antes del partido ante Benín

Martínez también compartió una fotografía junto a sus compañeros de la selección argentina y publicó un mensaje sobre la jornada previa al encuentro. En su cuenta de Instagram escribió:

"Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor", anunció.

La publicación acompañó la difusión de su nuevo corte de pelo y estuvo dirigida a sus compañeros en la selección. El mensaje mencionó la importancia del partido y la despedida de Messi, quien es el capitán del equipo argentino.

Corte de cabello

El homenaje se sumó a las muestras de reconocimiento que rodearon la previa del encuentro ante Benín. El diseño relacionado con la marca del número 10 quedó como el detalle más llamativo del cambio de imagen del arquero, realizado antes de la presentación del combinado argentino.

El responsable del corte, Dany Ale, es conocido por trabajar con futbolistas de la selección argentina. Su participación permitió incorporar el diseño al cabello de Martínez, que mostró el resultado en la antesala del compromiso internacional.

El nuevo look de Dibu Martínez, el logo de Lionel Messi y el mensaje publicado en redes sociales marcaron la previa del encuentro ante Benín. El arquero eligió este diseño para rendir homenaje al capitán argentino antes de la despedida anunciada por los medios deportivos.