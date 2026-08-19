Cienciano y su millonario incentivo: esto ganaría si elimina a Botafogo de la Copa Sudamericana 2026

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con una ventaja recontra cómoda bajo el brazo, Cienciano viaja a definir la llave con Botafogo soñando en grande: meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2026. Y ojo, que si el 'Papá' elimina al gigante brasileño, se asegura un premio económico gigantesco enviado directo desde la Conmebol.

Cienciano va por los cuartos de final

El cuadro cusqueño dio un golpe importante en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al golear 6-1 a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La gran actuación del 'Papá' le permitió sacar una ventaja considerable antes de viajar a Brasil para definir la serie.

Cienciano se impuso con un hat-trick de Matías Succar, un doblete de Neri Bandeira y un gol de larga distancia de Marcos Martinich. Para el conjunto brasileño descontó Matheus Martins, aunque el tanto no evitó que el cuadro peruano terminara celebrando una de sus victorias más contundentes en el certamen.

Con ese resultado, Cienciano tiene varias posibilidades para asegurar su clasificación. Si gana o empata en Brasil, avanzará directamente a los cuartos de final. Incluso puede perder por una diferencia de hasta cuatro goles y mantener su boleto entre los ocho mejores.

En caso Botafogo gane por cinco goles, la serie tendrá que definirse mediante penales. Solo una victoria del conjunto brasileño por seis goles o más dejaría fuera al equipo dirigido por Horacio Melgarejo.

Cienciano y el monto que puede recibir

Fuera de lo deportivo, la clasificación le cae como anillo al dedo a Cienciano en la parte económica. Si mantiene la ventaja y deja fuera a Botafogo, el 'Papá' se embolsará 700 mil dólares —unos 2 millones 357 mil soles— directo de las arcas de la Conmebol.

A este monto podrían sumarse los ingresos obtenidos por la recaudación de taquilla si el equipo cusqueño disputa los cuartos de final como local. Es decir, el avance en la Copa Sudamericana no solo tendría impacto deportivo, sino también financiero para la institución.

Hasta antes del decisivo encuentro en Brasil, Cienciano ya acumula 1 millón 875 mil dólares en premios durante su participación en el torneo, cifra que equivale a unos 6 millones 354 mil 526 soles.

El recorrido financiero del equipo ha sido un golazo, arrancó cobrando 225 mil dólares en la fase previa y aseguró 300 mil dólares adicionales al clasificar a los grupos. Encima, gracias a los dos partidos que ganaron en esa fase, se metieron al bolsillo un extra de 250 mil dólares.

Posteriormente, el pase a los playoffs representó 500 mil dólares y la clasificación a los octavos de final, luego de superar a Lanús, añadió otros 600 mil dólares a sus ingresos.

Así, Cienciano saldrá con todo a sellar su pase a los cuartos de la Sudamericana 2026 frente a Botafogo, confiado tras el triunfazo que logró en Cusco. Si el 'Papá' elimina al club brasileño, se va a meter al bolsillo un jugoso incentivo de 700 mil dólares.