Romeo Santos llega a todo nivel: avión privado, masajista personal y una suite presidencial para sus shows en el Estadio Nacional

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Llega a todo nivel! Romeo Santos se alista para regresar a nuestro país y te contamos algunos de los detalles que la producción local tiene en cuenta para sus esperados conciertos del próximo 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional. La primera fecha fue un éxito de ventas y aún quedan pocas entradas disponibles para la segunda presentación a través de Teleticket. Aquí te contamos detalles del lujoso avión privado y otras consideraciones de producción que tendrá el "Rey de la Bachata" para su llegada al país.

Según los organizadores del show, el intérprete de "Propuesta Indecente", "Eres Mía" y "Sobredosis", entre otros éxitos que lo han coronado como el "Rey de la Bachata", llegará, de no mediar inconvenientes, un día antes de su primera presentación. Sin embargo, no se descarta que pueda arribar un poco antes para hacer turismo.

Romeo Santos es un amante de la cultura peruana y está agradecido con el público nacional por la hospitalidad y el apoyo que le ha brindado a lo largo de su carrera. Por ello, la producción local le prepara comida típica de nuestro país. Y, pese a que cuenta con un profesional gastronómico personal, esta vez no lo tomó en cuenta para el viaje, pues es amante de la comida peruana y ha preferido probar diversos platillos nacionales durante su estadía.

Un avión privado y una comitiva de aproximadamente 80 personas

El cantante llegará en un avión privado de su propiedad que, según la información proporcionada para su llegada, sería un Gulfstream G650ER, una de las aeronaves ejecutivas más exclusivas del mundo. Este modelo puede alcanzar un valor de alrededor de 60 millones de dólares, dependiendo del año de fabricación y su configuración.

El bachatero llegará acompañado de una comitiva de aproximadamente 80 personas, entre las que destacan integrantes de su equipo de producción, bailarines, músicos y técnicos. Además, días antes arribará parte de su equipo de sonido y logística para dejar todo listo y garantizar el correcto desarrollo de sus dos presentaciones.

En cuanto a los detalles de su hospedaje, se sabe que Romeo Santos tendrá un piso completo de un exclusivo hotel ubicado en Miraflores, reservado exclusivamente para él, mientras que un piso inferior será destinado a su comitiva artística.

En este mismo hotel se hospedará Prince Royce, quien también ha solicitado algunos detalles especiales, entre ellos una suite y la posibilidad de disfrutar de la gastronomía local. Asimismo, no se descarta que el artista pueda reunirse con la prensa y compartir algún momento con sus seguidores, quienes esperan con gran expectativa su llegada a la capital.

Cabe señalar que Romeo Santos viene desarrollando una gira súper exitosa por Europa y ahora continuará su recorrido por Centroamérica, con presentaciones en países como Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá antes de llegar a nuestro país, donde su música y talento volverán a demostrar por qué continúa siendo uno de los máximos exponentes de la bachata a nivel mundial.

Prepárate para vivir dos fechas especiales: el 11 y 12 de septiembre, Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en el Estadio Nacional. La primera fecha en Teleticket está prácticamente agotada, mientras que aún quedan algunas localidades disponibles para la segunda presentación.