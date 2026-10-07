Javier Milei llama "ladrón" a Lula da Silva y respalda a Flávio Bolsonaro antes del balotaje en Brasil

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Javier Milei volvió a pronunciarse sobre las elecciones de Brasil y lanzó nuevas críticas contra Lula da Silva. El presidente argentino compartió una publicación en sus redes sociales donde calificó de "ladrón" al mandatario brasileño, mientras mantiene su respaldo a Flávio Bolsonaro para la segunda vuelta.

Milei volvió a apuntar contra Lula

La publicación fue compartida por Milei en sus historias de Instagram y mostraba una imagen de Lula acompañada por el mensaje "LULA LADRÓN". El contenido pertenecía al Instituto Cato, centro de estudios liberal estadounidense, y reproducía una declaración de Ian Vásquez sobre el mandatario brasileño.

"Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción", publicó.

El mensaje difundido por Milei apareció después de que Lula y Flávio Bolsonaro avanzaran al balotaje de las elecciones presidenciales brasileñas. La primera vuelta se realizó el 4 de octubre y dejó al senador del Partido Liberal en el primer lugar, seguido por el actual presidente brasileño.

Mensaje de Milei.

Milei ya había utilizado expresiones similares contra Lula durante julio, cuando participó en un acto político realizado en São Paulo junto a Flávio Bolsonaro. En aquella ocasión, el mandatario argentino volvió a cuestionar públicamente al presidente brasileño durante su intervención.

"Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?", anunció.

Flávio Bolsonaro enfrentará a Lula

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la presidencia de Brasil el 25 de octubre, luego de no alcanzar la mayoría necesaria en la primera vuelta. El senador del Partido Liberal obtuvo alrededor del 47 % de los votos, mientras Lula consiguió cerca del 45 %.

Tras conocerse los resultados, Milei expresó nuevamente su respaldo a Flávio Bolsonaro. El presidente argentino había apoyado públicamente al candidato brasileño durante la campaña y también celebró su desempeño después de la primera vuelta electoral realizada este domingo.

La relación entre Milei y Lula ya atravesaba momentos de tensión por los anteriores cruces públicos. En julio, las declaraciones del presidente argentino provocaron una respuesta diplomática de Brasil y elevaron las diferencias entre ambos gobiernos, según los antecedentes recogidos por medios argentinos.

Respaldo.

Después de la primera vuelta, Milei también se refirió a Lula con el calificativo de "zurdo comunista", al comentar los resultados de las elecciones brasileñas. Sus nuevas declaraciones se producen mientras ambos candidatos preparan sus campañas para la segunda vuelta del proceso electoral.

La elección del 25 de octubre definirá entre Lula y Flávio Bolsonaro quién ocupará la Presidencia de Brasil. Mientras tanto, Milei mantiene públicamente su respaldo al candidato del Partido Liberal y continúa realizando declaraciones críticas contra el actual mandatario brasileño.