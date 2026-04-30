Universitario venció 4 - 2 a Nacional en el Monumental y logró su primera victoria en Copa Libertadores

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se dio la victoria y de manera gratificante. Universitario de Deportes venció 4 - 2 a Nacional de Montevideo, en el Estadio Monumental, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con este triunfo los merengues lograron sumar cuatro puntos, misma cantidad que sus rivales del Grupo B.

Un primer tiempo parejo

Tres días después de sufrir la dolorosa derrota por 2 - 0 ante Alianza Atlético de Sullana que lo aleja de consagrarse en el Torneo Apertura, el cuadro crema ha puesto sus fichas en el ámbito internacional.

El panorama era complicado, los resultados eran esquivos y el plantel se encontraba golpeado, sin embargo, si hay algo que caracteriza a la 'U' es la garra y así lo demostró anoche ante Nacional de Montevideo frente a su hinchada que no dejaba de alentar en el coloso de Ate.

Pese a ello, los primeros minutos del cotejo no fueron los esperados, el cuadro uruguayo se adelantó a los 11' con tanto de Maximiliano Gómez, desde la vía penal, tras cobrarse una mano de Carabalí. Los charrúas eran más en el terreno de juego y estaban más cerca de anotar el segundo que los cremas del empate, pero el arquero Vargas dijo presente y quitó un tanto claro a los 24'.

Luego, vino el momento visagra del encuentro debido a que Luca Rodríguez cometió una falta contra Álex Valera y vio la tarjeta roja. Con 10 hombres, Nacional tuvo que aguantar, por su parte los dirigidos por Jorge Araujo debían aprovechar esa opotunidad y así sucedió. A los 40' Caín Fará firmó el 1 - 1 y los hinchas festejaron en la tribuna.

Triunfo consumado en el segundo tiempo

Tras la vuelta de los vestuarios, el tricampeón nacional volvió a golpear inmediatamente a los 46' por obra de Valera volteando el partido 2 - 1. Pero la 'U' era consciente de que debía ampliar la ventaja, pero no liquidaba las acciones, por lo que el rival sacó a relucir su ímpetu y Silvera marcó el 2 - 2 silenciando el Monumental.

Posteriormente, vinieron los cambios en la escuadra merengue que dieron resultado. Gracias a esto Universitario ganó peso ofensivo y fue letal. Alzugaray se puso la capa de héroe y de un testazo anotó el 3 - 2 a los 81 minutos y para la estocada final, gracias a un buen pase filtrado de Fertoli, surgió Carabalí para anotar el 4 - 2 definitivo en el epílogo del partido.

En una noche magistral, Universitario venció 4 - 2 a Nacional de Montevideo, en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores logrando así su primera victoria en el torneo. Se vienen tres últimas fechas de infarto.