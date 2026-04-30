Congresista José Cueto afirma que hubo fraude electoral pero aceptaría asumir su cargo en el Senado

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pesar de denunciar irregularidades críticas en el proceso, el congresista José Cueto, candidato al Senado por Renovación Popular, confirmó que asumirá su escaño si resulta electo. Esta postura surge en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados electorales recientes.

Postura sobre el proceso electoral

El legislador se pronunció en los exteriores del Palacio Legislativo, donde enfatizó que existe una desconfianza generalizada sobre el conteo de votos. Según Cueto, el panorama actual refleja una falta de transparencia que, desde su perspectiva técnica y política, invalida la jornada.

A pesar de esta firme convicción sobre las anomalías, el candidato no ha descartado su participación en el siguiente periodo constitucional. Para el parlamentario, la situación ideal ante las pruebas presentadas debería ser la anulación total de estos comicios para garantizar la democracia peruana.

"Mira, si hay fraude, y que es lo que yo creo, lo que debería hacerse es la anulación total de esta elección", señaló.

🔴 El congresista y candidato al Senado por Renovación Popular, José Cueto, afirmó que hubo fraude electoral; sin embargo, señaló que asumirá el cargo si resulta electo: "Si esa es la decisión de todos, por supuesto que sí", declaró.



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Decisión sobre el futuro legislativo

La controversia aumentó cuando se le consultó sobre la coherencia de ocupar un puesto nacido de un proceso que él mismo cuestiona. Cueto explicó que su incorporación a la cámara alta dependerá del consenso grupal que tome su organización política frente al JNE.

Las bancadas de derecha han mantenido una línea crítica similar, pero ninguna ha oficializado una renuncia masiva a las credenciales. Esta dualidad entre la denuncia pública y la gestión administrativa marca el clima de incertidumbre política que atraviesa el país tras la última votación.

"Si la decisión de todos es así, yo también, por supuesto que sí", indicó.

Las autoridades electorales han rechazado sistemáticamente las teorías de manipulación, asegurando que los organismos internacionales supervisaron el proceso. Sin embargo, para figuras como Cueto, la proclamación de los ganadores no borra las dudas sobre la voluntad popular expresada en las urnas.

El escenario para el próximo julio queda condicionado a las impugnaciones que Renovación Popular y otras agrupaciones presenten formalmente. Por ahora, el compromiso de asumir el cargo de senador parece firme, siempre que se mantenga la unidad de criterios dentro de su propia lista legislativa.

El país espera la entrega de credenciales oficiales mientras los candidatos evalúan su legitimidad. La posibilidad de que se asuman cargos bajo sospecha de fraude electoral sigue siendo un tema de debate central para los futuros integrantes del Parlamento.

Este panorama mantiene en vilo a la ciudadanía mientras el sistema político define sus próximos pasos legales. El respeto a la voluntad popular y la transparencia institucional son los pilares que determinarán si el futuro Congreso logra disipar las sombras de un fraude electoral.