Caín Fara asegura que fuerte falta contra Nacional no merecía expulsión: "No era para roja"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario dejó atrás el mal momento que atravesaba con una importante victoria por 4-2 ante Nacional de Uruguay por la fecha tres de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al lado de miles de hinchas que llegaron hasta el Estadio Monumental, los dirigidos por Jorge Araujo lograron remontar un marcador adverso y recuperaron sus chances de clasificar a los octavos de final de la competición.

Caín Fara asegura que no merecía expulsión

Durante el encuentro, una jugada fue reclamada como expulsión por todos los jugadores del 'Bolso' luego que Caín Fara entrara con mucha fuerza a una jugada dividida. Para colmo de males para el rival, el defensor anotó el empate transitorio con el que los merengues se fueron al descanso.

Ya con la victoria en el bolsillo, el central habló con la prensa reafirmando lo que expresaba en la cancha de que aquel cruce no merecía ser sancionado con tarjeta roja. Eso sí, el argentino reconoció que entró bastante vehemencia a disputar la pelota tal como lo hicieron los uruguayos durante todo el cotejo.

"Yo sé que fue vehemente la jugada, pero no es para roja porque no voy con la plancha. Sí fue fuerte, en Copa se deja pegar más que en liga, así como pegaron ellos, también nosotros. Feliz, muy contento por mi segundo gol y hacerlo en la Libertadores", indicó.

Pero mirá el PLANCHAZO que había metido Caín Fara y que solo fue sancionado con tarjeta amarilla...



Encima el loko después marcó el empate ☠️⚰️ pic.twitter.com/mePTo1TTWh — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) April 30, 2026

Agradece a Álvaro Barco

En otro momento, Caín Fara fue consultado por la reciente salida de Álvaro Barco del cargo de gerente deportivo tras los malos resultados de este inicio de temporada. En ese momento, el jugador hizo público su agradecimiento ya que dicho directivo fue quien lo llevó a el equipo de Ate.

"Estoy muy agradecido con Álvaro Barco que fue quien me trajo y me dio la oportunidad", explicó ante la prensa.

Un paso firme

Otro que conversó con la prensa fue el entrenador Jorge Araujo. Luego de explicar algunos cambios en su equipo, indicó que esta victoria es clave para los objetivos planteados a inicio de temporada.

"Para nosotros este resultado es un paso firme de cara a lo que viene, hay ciertos aspectos que vamos a ir mejorando porque hay memoria y la sensación es buena después de este resultado", expresó.

De esta manera, Caín Fara aseguró que la jugada que todo Nacional reclamó no ameritaba una sanción con tarjeta roja tal como se dio en el partido por Copa Libertadores.