Sporting Cristal se convirtió en el club peruano con más triunfos en la Copa Libertadores tras el 2-0 ante Junior

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal logró dejar atrás el mal momento que atraviesa en el Torneo Apertura luego de lograr una importante victoria por 2-0 ante Junior de Barranquilla en Matute por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Club peruano con más triunfo en Libertadores

Los dirigidos por Zé Ricardo pegaron en los momentos precisos y tuvieron a su favor que el rival se quedó con uno menos durante gran parte del encuentro tras la expulsión de Jermein Peña por un artero codazo contra Miguel Araujo.

HISTÓRICO. SPORTING CRISTAL SE HA CONVERTIDO EN EL CLUB PERUANO CON MÁS TRIUNFOS (76) EN TODA LA HISTORIA DE COPA LIBERTADORES, SUPERANDO A UNIVERSITARIO (75) DESPUÉS DE 65 AÑOS. pic.twitter.com/dCBuOKWB56 — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) April 29, 2026

En el segundo tiempo aparecieron los goles gracias a Santiago González y a Catriel Cabellos que sellaron los tres puntos para los rímenses que cuentan con chances intactas de avanzar a octavos de final de la competición.

Además, tras este encuentro, Sporting Cristal se consagró como el equipo peruano con más triunfos en toda la historia de la Copa Libertadores. Con 76 victorias, los celestes superan a Universitario que se quedó en 75.

Sin duda un reconocimiento más que importante para los del Rímac que han sabido hacer historia en esta competición habiendo llegado hasta la final en el año 1997. Sin embargo, en el tiempo reciente tienen una deuda con su hinchada ya que no clasifican a octavos de final desde el 2004, es decir hace 22 años.

Además, los cremas podrían igualar este número en su duelo ante Nacional de Uruguay a jugarse este miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Jorge Araujo no llegan de la mejor manera, pero tienen que ganar sí o sí para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda.

Hace pedido a la FPF

Luego de la victoria, Zé Ricardo, entrenador celeste, alzó su voz de protesta por la seguidilla de partidos que tendrán que afrontar en los próximos días. Y es que el domingo jugarán contra Cusco FC en el Gallardo y el martes 5 de mayo recibirán a Palmeiras en Matute.

Por ello, el estratega brasileño pidió a la FPF darle la mano a los equipos peruanos que participan en torneos internacionales y poder postergar los encuentros del torneo local.

"Esto no es una crítica pero, pienso que la FPF puede ayudar a los equipos peruanos que disputan tanto Sudamericana como Libertadores. Por ejemplo: jugaremos domingo y luego con Palmeiras y eso no me parece normal", expresó.

En resumen, Sporting Cristal se consagró como el equipo peruano con más triunfos en la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Junior en Matute.