Jean Ferrari lanza sutil dardo: "Hablar de fútbol lo puede hacer cualquiera, saber de fútbol no es para cualquiera"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Jean Ferrari se ha convertido en un referente en los hinchas de Universitario. El exjugador y ahora directivo de la FPF fue el principal gestor de la bonanza económica que hoy vive el club crema y del tricampeonato logrado en las temporadas 2023,2024 y 2025.

Jean Ferrari lanza sutil dardo

Sin embargo, desde su salida del elenco crema para darle paso a Franco Velazco en la administración, las cosas a nivel futbolístico no marchan del todo bien tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores. Una muestra de ello es la reciente salida de Álvaro Barco del cargo de gerente deportivo.

Barco fue responsabilizado del mal momento del equipo por la contratación de Javier Rabanal como entrenador y la llegada de refuerzos que no han dado la talla. En medio de esta crisis, Jean Ferrari utilizó sus redes sociales para dejar un picante mensaje que ha generado revuelo entre la fanaticada estudiantil.

"Muchos piensan que es fácil pero, solo parece, una cosa es hablar u opinar de fútbol (lo puede hacer cualquier persona) y otra muy diferente saber de futbol, buen día gente", indicó el ahora dirigente de la Federación Peruana de Fútbol.

Jean Ferrari y el mensaje en redes que remeció a los hinchas de la U.

De inmediato, los hinchas de Universitario relacionaron estas palabras como un claro mensaje hacia Franco Velazco y su actual administración. Incluso, el integrante de la FPF dio algunas impresiones sobre la actualidad de la U, especialmente sobre su trabajo hecho en los últimos años.

"Cuando me tocó llegar a la U, lo primero que había que ordenar era la casa, ordenarla financieramente y administrativamente, para que después, como consecuencia, se dieran los logros deportivos. Y fue lo que terminé haciendo. Tanto es así que se da un tricampeonato de la manera como se dio y la estabilidad económica, la sostenibilidad financiera, en fin, se dio. Y hoy, lamentablemente, estos resultados, definitivamente con algunas malas decisiones", reveló en Fútbol Satélite.

Palo a Eddie Fleischmann

En esa misma línea, Ferrari Chiabra dejó un mensaje similar en contra del periodista Eddie Fleischmann quien criticó la labor de Paul Cominges como coach de Universitario.

"Repito, hablar de fútbol lo puede hacer cualquiera, saber de fútbol no es para cualquiera", precisó citando el video de las declaraciones del hombre de prensa.

En resumen, Jean Ferrari envió un sutil dardo en redes sociales que los hinchas de Universitario han relacionado directamente contra Franco Velazco y la actual administración crema.