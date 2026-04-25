Figura de Brasil y del Real Madrid volvió a lesionarse y se perderá el Mundial: Tendrá que ser operado

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Brasil sigue sumando complicaciones a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 donde integra el grupo C. Y es que luego que se conociera de la baja de Rodrygo Goes por lesión y de la posible complicación del crack juvenil, Estevao, ahora se confirma la ausencia un nuevo futbolista que iba a ser titular en el primer equipo del pentacampeón.

Crack de Brasil y Real Madrid se pierde el Mundial por lesión

Según información de Cadena Cope, Éder Militao será sometido a una intervención quirúrgica lo que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. El defensor de Real Madrid salió del partido ante Alavés por una molestia y luego de unos días se confirmó su diagnóstico negativo.

Eder Militao sufrió una nueva lesión que lo dejará fuera del Mundial.

Tras ser sometido a los exámenes de rigor, el parte médico indicó que el brasileño sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. De acuerdo al citado medio, el futbolista viene recabando la información necesaria para analizar todas las situaciones posibles.

Sin embargo, es casi un hecho que pasará por el quirófano lo que lo dejará fuera de las canchas entre cuatro a cinco meses. En caso de no operarse, su recuperación tardará cuatro semanas con lo que llegaría al Mundial, aunque entre algodones y con el riesgo de una recaída.

Con esto, Carlo Ancelotti sumaría su segunda baja confirmada en Brasil por detrás de Rodrygo. Mientras que Estevao aun tiene posibilidades ya que en los últimos días dejó Londres para viajar a Brasil para someterse a un tratamiento con la intención de llegar a la máxima cita mundialista.

Brasil jugará en el grupo C del Mundial

Luego del sorteo, se conoció que Brasil integrará el grupo C de la Copa del Mundo junto con Marruecos, Haití y Escocia. El pentacampeón iniciará su participación en busca de la sexta corona el sábado 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York.

Eder Militao sufrió una nueva lesión que lo dejará fuera del Mundial.

El segundo partido del Scratch será ante Haití el viernes 19 del mismo mes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Finalmente, cerrará la fase de grupos frente a Escocia el miércoles 24 en el Hard Rock Stadium de Miami.

De esta manera, Eder Militao, crack de Brasil y el Real Madrid, se perderá el Mundial 2026 tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Con ello, esta es la segunda baja confirmada en el pentacampeón dirigido por Carlo Ancelotti.