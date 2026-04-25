Partidos de HOY, sábado 25 de abril: Conoce los horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 25/04/2026
Hoy, 25 de abril de 2026, la emoción no se detiene con una programación que incluye lo mejor de la Liga 1 y Liga 2 en Sudamérica, junto a los partidazos de la Premier League y LaLiga en Europa.
Para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito, podrás seguir las acciones en vivo a través de señales como L1 Max, ESPN y DSports, o vía streaming mediante L1 Play, Disney Plus Premium y DGO. Revisa aquí los horarios y canales confirmados para disfrutar de la jornada de hoy.
Acción en la Liga 1, FA Cup y el Clásico Femenino
La jornada futbolística se vive en diversos frentes. Sporting Cristal se traslada a Cutervo para buscar un triunfo vital frente a Comerciantes Unidos por el torneo local.
Cruzando el Atlántico, el Manchester City de Guardiola busca dar el paso definitivo hacia la final de la FA Cup en un duelo decisivo. Por su parte, la Liga Femenina, que en su cuarta fecha presenta el esperado clásico entre Universitario y Cristal, un choque que promete paralizar el torneo.
Partidos de la Liga 1
CD Moquegua vs FC Cajamarca
- Hora: 1:00 p. m.
- Canal: L1 Max
Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- Hora: 3:30 p. m.
- Canal: L1 Max
Sport Boys vs Juan Pablo II
- Hora: 7:00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2
Deportivo Llacubamba vs ADA Jaen
- Hora: 1:00 p. m.
- Canal: Nativa TV, YouTube Bicolor+
Santos vs Sport Huancayo 2
- Hora: 3:00 p. m.
- Canal: Youtube Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina
UNSAAC vs Carlos Mannucci
- Hora: 12:30 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
Universitario vs Sporting Cristal
- Hora: 3:00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+, Juntos TV
Partidos de la liga colombiana
Deportivo Pereira vs Atlético Nacional
- Hora: 4:00 p. m.
- Canal: RCN, Fanatiz
Deportivo Cali vs América de Cali
- Hora:6:10 p. m.
- Canal: RCN, Fanatiz
Partidos de LaLiga de España
Getafe vs Barcelona
- Hora: 9:15 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Atlético Madrid vs Athletic
- Hora: 2:00 p. m.
- Canal: DSports, DGo
Partidos en la Premier League
Liverpool vs Crystal Palace
- Hora: 9:00 a. m.
- Canal: Disney Plus
Arsenal vs Newcastle
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos en la Liga Profesional
River Plate vs Aldosivi
- Hora: 7:30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos en la FA CUP de Inglaterra
Manchester City vs Southampton
- Hora: 11:15 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Sin duda, este sábado 25 de abril se perfila como una de las fechas más vibrantes en lo que va del año. Con el liderato de la Liga 1 en juego, la definición de los finalistas en la FA Cup y el honor del clásico femenino, los aficionados tienen motivos de sobra para disfrutar de cada minuto.