Partidos de HOY, sábado 25 de abril: Conoce los horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hoy, 25 de abril de 2026, la emoción no se detiene con una programación que incluye lo mejor de la Liga 1 y Liga 2 en Sudamérica, junto a los partidazos de la Premier League y LaLiga en Europa.

Para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito, podrás seguir las acciones en vivo a través de señales como L1 Max, ESPN y DSports, o vía streaming mediante L1 Play, Disney Plus Premium y DGO. Revisa aquí los horarios y canales confirmados para disfrutar de la jornada de hoy.

Acción en la Liga 1, FA Cup y el Clásico Femenino

La jornada futbolística se vive en diversos frentes. Sporting Cristal se traslada a Cutervo para buscar un triunfo vital frente a Comerciantes Unidos por el torneo local.

Cruzando el Atlántico, el Manchester City de Guardiola busca dar el paso definitivo hacia la final de la FA Cup en un duelo decisivo. Por su parte, la Liga Femenina, que en su cuarta fecha presenta el esperado clásico entre Universitario y Cristal, un choque que promete paralizar el torneo.

Partidos de la Liga 1

CD Moquegua vs FC Cajamarca

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Hora: 3:30 p. m.

3:30 p. m. Canal: L1 Max

Sport Boys vs Juan Pablo II

Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2

Deportivo Llacubamba vs ADA Jaen

Hora: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Canal: Nativa TV, YouTube Bicolor+

Santos vs Sport Huancayo 2

Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Canal: Youtube Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina

UNSAAC vs Carlos Mannucci

Hora: 12:30 p. m.

12:30 p. m. Canal: YouTube Bicolor+

Universitario vs Sporting Cristal

Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Canal: YouTube Bicolor+, Juntos TV

Partidos de la liga colombiana

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional

Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Canal: RCN, Fanatiz

Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 6:10 p. m.

6:10 p. m. Canal: RCN, Fanatiz

Partidos de LaLiga de España

Getafe vs Barcelona

Hora: 9:15 a. m.

9:15 a. m. Canal: ESPN 2, Disney Plus

Atlético Madrid vs Athletic

Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Canal: DSports, DGo

Partidos en la Premier League

Liverpool vs Crystal Palace

Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Canal: Disney Plus

Arsenal vs Newcastle

Hora: 11.30 a. m.

11.30 a. m. Canal: Disney Plus

Partidos en la Liga Profesional

River Plate vs Aldosivi

Hora: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos en la FA CUP de Inglaterra

Manchester City vs Southampton

Hora: 11:15 a. m.

11:15 a. m. Canal: ESPN, Disney Plus

Sin duda, este sábado 25 de abril se perfila como una de las fechas más vibrantes en lo que va del año. Con el liderato de la Liga 1 en juego, la definición de los finalistas en la FA Cup y el honor del clásico femenino, los aficionados tienen motivos de sobra para disfrutar de cada minuto.