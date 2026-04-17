Sekou Gassama: Filtran reveladores imágenes del delantero dolido tras ser pifiado por hinchas de la 'U'

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Han pasado días desde que se dio la dura derrota de Universitario en Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. Pese a que los cremas partían como favoritos para sumar su primera victoria, el cuadro chileno pegó en los momentos precisos y luego supo defender su ventaje llevándose 3 puntos de oro de Lima.

Filtran reveladoras imágenes de Sekou Gassama

Tras el partido, uno de los más señalados por los hinchas fue Sekou Gassama quien no mostró un nivel a la altura de esta competencia. El entrenador Javier Rabanal apostó por el africano como uno de los delanteros junto a Alex Valera, pero esta jugada no le generó resultados durante los 60 minutos que disputó.

Al momento del cambio, el atacante con nacionalidad española fue profundamente pifiado por los miles de hinchas que acudieron el coloso de Ate demostrando su total rechazo a lo mostrado en la cancha ante el elenco chileno.

El futbolista debe estar preparado para estos momentos, eso no quita que debe ser duro. El estadio se vino abajo con pifias e insultos, muy pocas veces lo vi. Exponerlo y no cambiarlo en el entretiempo fue totalmente innecesario. pic.twitter.com/Bob1VS2CVw — André Acuña (@andre_acuna_) April 16, 2026

Posteriormente, Gassama tomó un lugar en la banca de suplentes y ahí fue captado por uno de los hinchas apostados en las tribuna cuando resignado se lamentaba por su actuación. En repetidas ocasiones miraba al suelo y sostenía un tomatodo mientras intentaba encontrar explicaciones.

No va más en Universitario

La actuación de Sekou Gassama ante el elenco chileno no fue de las mejores y la hinchada lo hizo notar a través de las redes sociales. Este clamor popular parece haber llegado a oídos de la directiva merengue quienes tomaron una radical decisión respecto al futuro del jugador.

Según indicó el periodista Gustavo Peralta, la administración busca la salida del africano una vez que el Torneo Apertura llegue a su fin. Incluso, el hombre de prensa comentó que ya se encuentran en la búsqueda de otro delantero para que pueda llegar a reforzar el plantel a mitad de temporada.

"En la 'U' están esperando que termine el Apertura para decidir qué hacer con Gassama y si no da la talla ya tienen opciones para definir de reemplazarlo al final del Apertura. No es que lo van a sacar mañana mismo (...) hay un convencimiento contundente de que no va a continuar apenas termine el Apertura", reveló.

En resumen, a días de la derrota de Universitario frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, se filtraron unas desgarradoras imágenes de Sekou Gassama evidentemente dolido y afectado tras haber sido cambiado y pifiado por los miles de hinchas en Ate.