Luis de la Fuente, DT de España, llena de elogios a Perú: "Somos conscientes de su potencial futbolístico"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana justará este lunes un amisto de gran nivel a solo día de comenzar el Mundial 2026. El combinado patrio tendrá como rival a España, quien es una de las favoritas para coronarse en la Copa del Mundo de la mano de Lamine Yamal y compañía.

Luis de la Fuerza elogia a la Selección Peruana

Y como si se tratase de un partido oficial, los entrenadores de ambos combinados brindaron conferencias de prensa donde palpitaron lo que será este cotejo a jugarse en la ciudad de Puebla. Luis de la Fuente, estratega español, conversó con la prensa de su país dando detalles de lo que es su preparación para su debut en el Mundial.

Dentro de las preguntas, el director técnico de España fue consultado sobre la Selección Peruana y sus jugadores. Al respecto, el estratega aseguró haber revisado varios videos y de pasó elogió al combinado patrio señalando que cuenta con un gran potencial y una gran historia en el mundo del fútbol.

"¿Vimos videos de Perú? Para nosotros es un partido muy importante. Por supuesto que nosotros siempre hacemos un visionado de los últimos cuatro, cinco, seis partidos de los rivales. Así hemos hecho exactamente igual con Perú y somos conscientes de su potencial futbolístico y la historia futbolística que tiene", indicó.

#EnVideo ⚽ El director técnico de España, Luis de la Fuente, afirmó que el partido contra Perú en la ciudad de Puebla es de suma importancia para medirse antes de su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. 🌍🏟️



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Prensa española cuestiona amistoso con Perú

Pensando en el Mundial, la prensa de España no estaba del todo contenta con el amistoso ante Perú debido a que no es un rival que clasificó a esta cita mundialista. Sin embargo, el experimentado entrenador resaltó que el nivel del contrincante no es lo único que importante ya que quieren simular las situaciones que vivirán en el Mundial.

"¿De qué sirve el amistoso ante un rival que no es mundialista? Ya teníamos previsto este viaje a Puebla, estas circunstancias, que nos sitúan en la realidad del Mundial. Todo lo contrario a lo que puedes pensar de algún contratiempo, nada que ver con la realidad", añadió.

Finalmente, indicó que un amistoso de este tipo tiene vital importante no solo por el nivel, sino por el tiempo en el que pueden estar juntos y crecer como grupo.

"No es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores, tanto en el partido con Irak como este es para ir cerrando aspectos. Ten en cuenta que el partido con Irak llevábamos desde marzo sin estar juntos", sentenció.

En resumen, Luis de la Fuente, entrenador de España, elogió al Perú en la previa del amistoso de este lunes en Puebla.