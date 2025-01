¿Conocerá a Messi? Raúl Ruidíaz revela si estará presente en el Universitario vs Inter Miami

Raúl Ruidíaz ha dejado varias declaraciones en su visita a varios programas dedicados a los hinchas 'cremas', el delantero peruano profesó su amor por Universitario y su deseo de volver a vestir de 'crema'. Además, se refirió a la posibilidad de estar en el esperado partido frente al Inter Miami.

Como buen hincha de Universitario, Raúl está enterado del encuentro que su exequipo disputará contra el Inter Miami. Donde los que más resalta es la presencia del astro Lionel Messi y sus compañeros de la talla de Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

La 'Pulga' reveló en el podcast 'Y Uno Feliz' que recibió la invitación para estar presente en el esperado duelo. Sin embargo, ha decidido que no irá para evitar falsas expectativas en el hincha que desea ser parte del equipo que luchará por el tricampeonato esta temporada.

"Mis hijos van a ir sí o sí, es más me llamó la empresa que está trayendo al Inter Miami y me dio entradas. Lindo, me encantó, les dije 'terrible gesto'. Pero se las daré a mis hijos, me encantaría ir porque soy hincha, pero no quiero generar falsas ilusiones", declaró.