Cienciano no pudo viajar a Bolivia: Falla técnica afectó itinerario del 'Papá' de cara a duelo por Sudamericana

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el empate a un gol con Comerciantes Unidos en Cutervo, Cienciano tenía planeado viajar de Chiclayo a Lima, para tomar la conexión rumbo a La Paz, en Bolivia. Sin embargo, la falla técnica en el avión que lo trasladaba a la capital, obligó a la cancelación del vuelo, lo que afectó el itinerario de cara al partido con Bolívar por la Copa Sudamericana.

Falla le impidió salir de Chiclayo

Aparentemente, la nave que saldría en la tarde del último viernes rumbo al Aeropuerto Jorge Chávez, presentó un problema con el motor, lo que forzó a la cancelación y reprogramación del viaje. Esto lo hizo saber la periodista Nicole Torrejón a través de su cuenta de X.

"Debido a problemas defectuosos con el avión (fallas técnicas con el motor) el vuelo hacia Lima que estaba programado ayer a las 8:30pm se canceló. Esto descuadró todo el itinerario del equipo, que tenía planeado llegar a La Paz en la madrugada", publicó la comunicadora.

Para no perder tiempo, el entrenador Carlos Decio dirigió una práctica durante la mañana de este domingo 8 de agosto en Chiclayo. Si no ocurre otro inconveniente, el plantel llegará a Lima en horas de la noche y a la capital boliviana en la madrugada del lunes, por lo que tendrá menos horas de aclimatación.

Cienciano se ilusiona con la Sudamericana

El 'Papá' se enfrentará el próximo miércoles 13 de agosto a Bolívar, por la ida de octavos de final en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3581 metros de altura. El cuadro cusqueño no llega en su mejor forma, al cosechar dos triunfos, cinco empates y tres derrotas en sus últimos 10 partidos.

Mientras tanto, 'La Academia' llega de golear 5 a 0 a Real Tomayapo por la liga boliviana. Además, en sus últimos 10 encuentros registra seis victorias, dos igualdades y dos caídas. Cabe señala que jugó el playoff de la Sudamericana al ser tercero del grupo G de la Copa Libertadores, el que compartió con Sporting Cristal.

No será la primera ocasión en que ambos clubes se midan por un torneo oficial de la CONMEBOL. En la edición 2007 del torneo de clubes más importante de Sudamérica, fueron emparejados en la llave 7. En Bolivia, el elenco imperial se impuso por 3 a 2 y en el estadio Garcilaso de la Vega, lo aplastó con un contundente 5 a 1.

De este modo, Cienciano tuvo un percance que afectó su itinerario para su partido de Copa Sudamericana ante Bolívar en la capital de Bolivia. Los cusqueños tendrán un dái menos de aclimatación en La Paz y puede afectar su performance en el duelo del próximo miércoles.