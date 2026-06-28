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Mundial 2026: Gustavo Alfaro asegura que "Paraguay puede competir contra todos" ante duelo con Alemania

El DT argentino se mostró confiado en la previa del duelo en Boston, aunque su discurso contrasta con una campaña irregular en la fase de grupos, donde la Albirroja avanzó con lo justo.

El técnico se mostró confiado pese a campaña cuestionable en fase de grupos.
El técnico se mostró confiado pese a campaña cuestionable en fase de grupos. (Composición Exitosa)

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/06/2026

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La selección de Paraguay se prepara para uno de los partidos más exigentes de su historia reciente: el cruce frente a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En la antesala del encuentro, el entrenador Gustavo Alfaro brindó declaraciones que reflejan confianza y ambición, asegurando que su equipo está listo para competir contra cualquier rival. "Ya enfrentamos a Argentina y Brasil, ¿por qué no a Alemania?", expresó el DT argentino, convencido de que la Albirroja puede dar un golpe histórico en Boston.

Un discurso de confianza

Alfaro insistió en que jugar contra Alemania es un "privilegio" y una oportunidad única para demostrar que Paraguay está en condiciones de competir en el máximo nivel.

Subrayó la humildad y sencillez de su plantel, pero también la fortaleza defensiva y el carácter que, según él, serán claves para enfrentar a un tetracampeón mundial. "Paraguay puede competir contra cualquiera", reiteró, en un mensaje que buscó transmitir seguridad tanto al grupo como a la afición.

El técnico recordó que la Albirroja ya se midió con potencias sudamericanas y que esos antecedentes sirven como referencia para no sentirse menos frente a Alemania. Su discurso, cargado de confianza, apunta a reforzar la mentalidad de un plantel que llega con ilusión pese a las dudas que rodean su campaña.

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Pasaron con lo justo

Sin embargo, el mensaje de Alfaro contrasta con el rendimiento mostrado en la fase de grupos. Paraguay avanzó con lo justo: una victoria ajustada 1-0 frente a Turquía, un empate sin goles contra Australia y una dura goleada 4-1 sufrida ante Estados Unidos. Estos resultados generaron cuestionamientos sobre la gestión del DT, con voces críticas que señalan falta de contundencia y un estilo demasiado conservador.

Incluso referentes históricos como José Luis Chilavert han cuestionado públicamente el proceso, acusando a Alfaro de no haber dado identidad futbolística al equipo. El entrenador respondió que las críticas forman parte del fútbol, pero defendió su trabajo recordando que Paraguay regresó a un Mundial tras 16 años y que el objetivo es construir un proyecto a largo plazo.

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El duelo contra Alemania será, en definitiva, un examen de legitimidad para Gustavo Alfaro. Su discurso de confianza busca blindar al plantel y transmitir que Paraguay puede competir en igualdad de condiciones, pero la campaña irregular y las críticas externas ponen presión sobre su gestión.

Si la Albirroja logra sorprender y avanzar, Alfaro podrá transformar las dudas en respaldo; si no, la narrativa de haber llegado "con lo justo" podría imponerse sobre su mensaje de confianza.

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