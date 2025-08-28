Copenhague de Marcos López ya tiene rivales en la Champions: Se enfrentará a dos campeones de Europa

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

No fue un sorteo generoso para la fase de liga de la Champions League y tanto de local como de visitante, se enfrentará a pesos pesados del fútbol europeo. El equipo donde milita Marcos López fue emparejado con rivales de temer, como el campeón español Barcelona, el italiano Napoli o el subcampeón de la edición 2023-24, Borussia Dortmund.

Dos campeones europeos

Al lograr el objetivo de entrar a esta instancia del torneo, tras superar al Basel de Suiza, el equipo danés cayó en el bolillo de los equipos con peor ranking. Debido a esto las alternativas de recibir o enfrentar a equipos del más alto nivel era una posibilidad que se esperaban en la capital de este país nórdico.

Entre los ocho rivales que tendrá el Copenhague, dos de ellos ya saborearon la gloria de levantar la 'Orejona'. El FC Barcelona (será visitante) lo hizo en cinco ocasiones, siendo 2015 la última vez que lo consiguió. El otro es el Borussia Dortmund (local), cuadro que dio la sorpresa en la edición 1996-97 ganándole la final a la todopoderosa Juventus.

Rivales de Copenhague en fase de liga.

Además de este equipo alemán, recibirá al Bayer Leverkusen, equipo que se rearmó tras la salida de Xabi Alonso como entrenador y ahora cuenta con Erik ten Hag. El Napoli, vigente campeón de la Serie A italiana, será otro rival de jerarquía al que enfrentará en casa. El último y quizás más accesible, es el Kairat Almaty de Kazajistán.

En condición de visitante tendrá otra visita a España, viajando a la comunidad valenciana para chocar ante el Villareal CF. Otro rival complicado en su periplo europeo será el Tottenham, vigente campeón de la Europa League y por último, enfrentará al Qarabag de Azerbaiyán.

Inicio y formato de competencia.

La instancia en la que cada equipo enfrenta a ocho rivales comenzará del 16 al 18 de setiembre. Esta se extenderá por lo próximos cuatro meses y concluirá el 28 de enero del 2026, disputándose en un solo día. Esto realiza la UEFA para que ni existan especulaciones sobre posibles amaños.

De los 36 clubes participantes, los mejores ocho acceden directo a octavos de final. Del noveno al 24° pasarán a la ronda preliminar (del 9° al 16° como cabeza de series) y del 25° al último lugar quedarán eliminados del torneo.

Con esto, el Copenhague de Dinamarca, donde milita el lateral peruano Marcos López, se medirá a dos campeones europeos. El cuadro danés tiene un fixture complicado de cara a pensar en avanzar de ronda.