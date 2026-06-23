Alianza Lima sorprende al anunciar a su primer refuerzo del medio local de cara al Torneo Clausura

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima retomó los trabajos este lunes 22 de junio pensando en lo que será la segunda parte del año donde deberá defender el Apertura conseguido y refrendarlo en el Torneo Clausura. Para ello, el elenco blanquiazul acaba de sumar a quien sería su primer refuerzo luego de haber tenido un semestre más que aceptable en el norte del país.

Alianza Lima anuncia el regreso de Cristian Neira

Tras unos seis meses más que aceptables en Atlético Grau, el conjunto íntimo anunció que el volante nacional Cristian Neira volverá al primer equipo tras haber hecho efectiva la cláusula de regreso estipulada en su vínculo. El futbolista cuenta con contrato vigente con la institución de La Victoria por lo que su llegada no significa ningún desembolso económico.

"El Club Alianza Lima hace oficial el retorno del mediocampista Cristian Neira, quien se reintegra a los entrenamientos del plantel principal para afrontar el Torneo Clausura tras hacer efectiva la clausula de retorno, sin generar ningún cargo adicional al club", indicaron.

Cristiano Neira pegó la vuelta a Alianza Lima tras su paso por Atlético Grau.

A su vez, Alianza Lima dejó en claro que el futbolista ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de Pablo Guede en lo que será una especia de minipretemporada en medio de la para por la realización del Mundial 2026. La idea es recupera el nivel físico mostrado en la primera parte del año para buscar el campeonato nacional.

"El volante blanquiazul ya se encuentra bajo las órdenes del comando técnico y viene realizando los trabajos junto al resto del plantel profesional. Durante la primera parte del año, Cristian acumuló minutos importantes de competencia, lo cual la institución blanquiazul considera clave para potenciar las variantes en el mediocampo y elevar el nivel competitivo del equipo", añadieron.

La emotiva despedida de Cristian Neira

El propio futbolista utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje de despedida para el club Atlético Grau y sus aficionados. En sus palabras agradeció la oportunidad brindada y aseguró que el club norteño estará siempre en su corazón.

"Ha llegado el momento de concluir una etapa muy significativa en mi carrera profesional y despedirme de Atlético Grau. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a esta prestigiosa institución por la confianza depositada en mí y por brindarme la oportunidad de representar estos colores con profesionalismo, compromiso y entrega", expresó.

En resumen, Alianza Lima anunció el regreso de Cristian Neira para la segunda parte del años luego de su buen paso por Atlético Grau.