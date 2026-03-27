Futbolista del AC Milán fue convocado a la selección peruana: ¿De quién se trata?

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una buena noticia ha llegado desde Italia, tras conocerse que un futbolista que radica en el AC Milán vestirá la camiseta rojiblanca de la selección peruana y se unirá muy pronto a los entrenamientos. En la siguiente nota conoce de quién se trata.

Futbolista del AC Milán fue convocado a la selección peruana

La selección peruana Sub-16 afila motores para lo que será su próxima participación en el Mundila Montaigu, que se llevará a cabo desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril del presente año.

Recordemos que en este torneo han participado jugadores que después se convirtieron en estrellas del balompié como Ronaldinho, Kylian Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, entre otros.

Cabe señalar que, de acuerdo a información difundida por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya se han definido los rivales a los que enfrentará Perú, que integrará el Grupo B de la prestigiosa competencia en la que se medirá ante selecciones de élite como Japón, México y Portugal, que tiene entre sus filas a Cristiano Jr.

Así el debut del combinado patrio dirigido por Diego Ortiz será ante la escuadra nipona el próximo 31 de marzo, es decir, el segundo día de iniciada esta cita mundialista. En ese contexto, 'el equipo de todos' ha sumado un nuevo talento a sus filas proveniente del AC Milán, hablamos del futbolista Christian Vigil de tan solo 14 años.

El joven futbolista nacido en Italia, pero de raíces peruanas por su padre, fue el nuevo convocado de la escuadra nacional luego de que en las útlimas horas las FPF resolviera trámites finales con el club italiano para que pueda formar parte del plantel peruano, de acuerdo a información del canal Bicolor+.

Si bien es cierto, el enganche jugó hace unos días atrás con la selección italiana, ahora se ha decidio por vestir la camiseta de la Blanquirroja y partirá el próximo lunes 30 a Francia para unirse al resto de susc compañeros.

Christian Vigil (2011) 🇵🇪🇮🇹

atraves de la cuenta oficial de La Bicolor + YouTube q está transmitiendo el amistoso entre Perú U17 vs Uruguay U16 se confirma q Christian Vigil es convocado y jugará el Mundial d Montaigu 2026 y se unirá al grupo directamente en Europa🫡

Buen "jale" https://t.co/M5nF8xpM0t pic.twitter.com/xVbDriWwmp — 💲♓⬆️⭕♌ (@Sh10nJZ) March 24, 2026

¿Quién es Christian Vigil?

Christiian Vigil es un futbolista que tiene 14 años y que juega en la sub-15 del AC Milán, de Italia. Se desempeña como volante, es hijo de padre peruano y de madre italiana, si bien ya sumó minutos con Italia, ahora tendrá la oportunidad de defender a Perú.

Cabe señalar que en un inicio, Vigil fue convocado para integrar la Sub-15 de la escuadra nacional, sin embargo, no osbtante AC Milán negó su llegada y el joven no pudo estar en enero.

Es así como el talento de Christian Vigil se sumará a la selección peruana sub-16 que participará en el Mundial de Montaigu, celebrado en Francia, en el que integrará el Grupo B con Japón, México y portugal.