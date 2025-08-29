Diego Elías y Luciana Castillo conquistaron la medalla de oro en los Panamericanos Senior de squash

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Perú logró subirse a lo más alto del podio en los dobles mixtos de squash en los Juegos Panamericanos Senior disputados en Río de Janeiro. La dupla conformada por el laureado deportista Diego Elías y la joven Luciana Castillo, se impuso en la final y se quedó con la medalla de oro el último miércoles 27 de agosto.

Triunfo en sets corridos

Frente a los estadounidenses Nick Spizzirri y Caroline Fouts, los representantes nacionales se impusieron en sets corridos con parciales 11-4 y 11-8. El certamen se desarrolló en la sede del Paissandu Atlético Clube. El número 2 del ranking mundial de esta disciplina, fue clave debido a la jerarquía que impuso en pista.

Con garra, talento y un amor inmenso por el país, Diego Elías y Luciana Castillo, integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, se consagraron campeones panamericanos en Dobles Mixtos en el Campeonato Panamericano Senior de Squash Río de Janeiro 2025. pic.twitter.com/dE4JVniB8A — ipdperu (@ipdperu) August 28, 2025

Este no fue el único logro de Elías durante este torneo. En la modalidad de equipos, conquistó la presea de plata junto a Alonso Escudero y Rafael Gálvez. Estos dos últimos sumaron otro segundo lugar en los dobles masculinos.

Sobre Castillo, cabe resaltar que junto a su hermano Amaro, venían de conseguir la plata en los Juegos Panamericanos Junior que se realizaron en Asunción a inicios de agosto. Tras concluir este certamen, se unió al jugador de squash, que interrumpió su programa para unirse a la delegación peruana.

Perú buscará emular resultados en juniors

Con el objetivo de seguir por la senda triunfal, el equipo juvenil de squash competirá en el II Campeonato Panamericano Juvenil a realizarse en Guatemala. Para este torneo se contará con la participación de las categorías sub 11, 13, 15 y 17, del 28 al 31 de agosto.

La delegación estará compuesta de 20 jugadores jóvenes que representarán al país con el objetivo de demostrar que Perú se está convirtiendo en una potencia en este deporte a nivel regional. Frente a los mejores en su categoría de América, esto les permitirá sumar experiencia y logros para el squash nacional.

Afiche del torneo Junior de Squash.

Esta gran oportunidad para que las nuevas generaciones sigan creciendo y mostrando su talento se da gracias al respaldo del IPD a la Federación Peruana de Squash, con el objetivo de preparar a nuestros nuevos valores rumbo a los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

De esta forma, el Perú se subió a lo más alto del podio en los Panamericanos de Squash Senior, en la modalidad de dobles mixtos. La dupla compuesta por Diego Elías, 2 del ranking mundial y Luciana Castillo, plata en Panamericanos Junior de Asunción 2025, se quedó con el primer lugar. Además se sumaron dos de plata en otras modalidades.