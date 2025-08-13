Dónde ver EN VIVO y gratis el Alianza Lima vs. U. Católica por la ida de hoy 13 de agosto

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este miércoles 13 de agosto, Matute será el escenario de un choque que promete emociones de principio a fin. Alianza Lima recibirá a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final. Si te preguntas dónde ver EN VIVO y gratis este partidazo, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas ni un minuto de la acción.

Alianza Lima vs U. Católica

La expectativa en La Victoria está por las nubes. Alianza Lima, que viene de dejar en el camino a uno de los favoritos como Gremio, quiere hacer respetar su casa y encaminar la clasificación.

El plantel blanquiazul sabe que no hay margen para confiarse, pues al frente estará una U. Católica en gran momento futbolístico y con la moral al tope tras liderar su grupo en la fase anterior.

El duelo no solo es importante por lo que significa avanzar a la siguiente ronda, sino también por el envión anímico que representa vencer a un rival de peso. El público aliancista, como siempre, promete un recibimiento ensordecedor en el Alejandro Villanueva.

Un buen resultado en Lima es clave. Para Alianza, significaría viajar a Quito con menos presión y con la posibilidad de cerrar la serie con más tranquilidad. Para la U. Católica, sacar puntos de visita sería dar un paso enorme hacia la clasificación, considerando la ventaja de la altura en el choque de vuelta.

Dónde ver el partido

La Conmebol ya confirmó qué señales transmitirán el compromiso en cada país. En Perú, el encuentro podrá verse por DirecTV Sports, ESPN, Disney+ y DGO.

En el resto de Sudamérica, las opciones incluyen DirecTV, Disney+ y ESPN, con algunas excepciones: en Brasil se verá por Paramount+, mientras que en Bolivia también estará disponible en Tigo Sports.

Para quienes se encuentren en México, la transmisión estará a cargo de Disney+ y ESPN. En Estados Unidos, los hinchas podrán seguirlo a través de Fanatiz, beIN y fuboTV. Así que no hay excusa para perderse este duelo que puede definir buena parte del destino de ambos en el torneo.

El partido entre Alianza Lima y U. Católica por la ida de hoy 13 de agosto se podrá seguir EN VIVO y gratis en las plataformas y canales oficiales asignados por Conmebol. Con ambas escuadras buscando dar el primer golpe en octavos, la transmisión permitirá que los hinchas disfruten cada jugada desde cualquier parte del país o del extranjero.