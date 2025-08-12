Presidente de U. Católica lanza advertencia a Alianza Lima: "Tenemos al goleador del campeonato"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la sufrida victoria ante Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura, Alianza Lima se alista para afrontar el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana recibiendo a la Universidad Católica de Ecuador este miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m. en Matute.

Presidente de U. Católica advierte a Alianza Lima

Y en la previa de este importante partido, el presidente del equipo ecuatoriano, Pablo Ortiz, habló sobre las virtudes de su club y aprovechó en lanzarle una advertencia el cuadro íntimo. En primer lugar, el directivo felicitó lo que viene haciendo el plantel dirigido por Diego Martínez quien logró hacer jugar de la mejor manera a este grupo de jugadores.

"Estamos dándole un giro completo en la forma de representar al fútbol ecuatoriano con gente joven nacional y extranjera, con las ganas de seguir haciendo un poco de historia, haciendo un juego limpio y transparente. Buscamos que nuestros jugadores no hagan show, que no pierdan tiempo porque perjudican a los hinchas", indicó a Ovación.

Seguidamente, el mandamás de la Universidad Católica de Ecuador dejó en claro que saldrán al campo de Alianza Lima como si estuvieran jugando en su propia casa. Además, aseguró que cuentan con el goleador de esta Copa Sudamericana y un juego ofensivo que les permitiría obtener un resultado positivo en Matute.

U. Católica de Ecuador llega con todo para el duelo ante Alianza Lima.

"Nosotros tenemos al goleador del campeonato, Católica es el equipo más goleador en lo que va de las 24 fechas que hemos jugado. Vamos a presentar un juego limpio, ofensivo, con gente joven, algunos de experiencia. El partido de mañana va a ser limpio, vamos a jugar como siempre lo hacemos y como si estuviéramos en cancha propia", añadió.

Alianza Lima recupera varias figuras

En tienda blanquiazul, Néstor Gorosito tendrá a su disposición a casi la totalidad de su plantel salvo por la ausencia de Pablo Lavandeira y Carlos Zambrano. Y es que para este duelo, Alianza Lima podrá recuperar a Guillermo Enrique, Pablo Cepellini, Sergio Peña, Paolo Guerrero y Eryc Castillo quienes fueron ausencia en las últimas fechas del Torneo Clausura por sendas dolencias.

Además, ante la ausencia del 'Káiser', Gianfranco Chávez se perfila para ser titular en la saga central al lado de Renzo Garcés.

De esta manera, el presidente de la Universidad Católica de Ecuador advirtió a Alianza Lima en la previa del duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.