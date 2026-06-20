Alemania remontó 2-1 a Costa de Marfil con doblete de Undav y clasifica a dieciseisavos del Mundial 2026

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alemania consiguió los tres puntos en un partido de poder a poder contra Costa de Marfil en el que se jugaban el liderato del Grupo E tras sus respectivas victorias en su debut en el Mundial 2026 contra Curazao y Ecuador, respectivamente. El conjunto remontó 2-1 al combinado africano con doblete de Undav y firmó su clasificación a dieciseisavos de final del campeonato.

Los Elefantes de África sorprendieron a Alemania

En la previa, el encuentro entre ambas selecciones avizoraba que sería de infarto y así sucedió aunque con una sorpresa. La primera llegada del cuadro teutón se enmarcó cuando el reloj marcaba los 10' tras un cabezazo de Havertz que blocó el guardameta marfileño.

Después hubo intentos de abrir el marcador por parte de Musiala y Nmecha, hasta que Pavlovic anotó en portería rival, sin embargo, una falta sobre Fofana anuló el primer tanto del compromiso.

Posteriormente a la pausa de rehidratación y cuando de acuerdo al trámite todo hacía indicar que faltaba poco para que el cuadro europeo abriera el marcador, se presentó un giro en el guion. El capitán de Costa de Marfil, Franck Kessie marcó el 1-0 a los 30' tras una buena jugada de Diomande silenciado los cánticos de los hinchas alemanes en las tribunas del estadio Toronto.

Pero los dirigidos por Nagelsman no bajaron los brazos. Jaden Musiala presionaba la salida del conjunto marfileño lo que terminó por propiciar un error que fue aprovechado por Kai Havertz quien convirtió el gol, pero una vez más fue anulado.

La remontada alemana vino desde el banquillo: Undav y su doblete

En la segunda parte, el combinado marfileño se hizo fuerte y Alemania parecía un equipo pequeño. Las ocasiones de peligro, al revés que al principio del partido, las creaba Costa de Marfil.

En el 51' Inao Oulaï tuvo la oportunidad de aumentar el marcador pero la pelota se marchó por encima de la portería. Asustaba la selección dirigida por Emerse Faé que estaba siendo superior a una Alemania muy poco efectiva hasta que consiguió empatar el partido.

El gol de Deniz Undav, con asistencia de Nadiem Amiri en el 68', estampó el 1-1 en el marcador. Funcionó el triple cambio de los alemanes que hasta ese momento parecía desaparecida en comparación a los africanos, que se hicieron fuerte en mental y físicamente.

En los últimos minutos existieron ocasiones para ambas selecciones, pero una vez Undav selló la victoria en el minuto 94 tras una categórica habilitación de Nmecha. Así se selló el triunfo de Alemania 2-1 ante Costa de Marfil sellando su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026.