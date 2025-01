Eddie Fleischman arremetió contra la FPF tras goleada de la Sub-20: "Les importa un soberano pepino"

La Selección Peruana sub-20 volvió a demostrar un pobre rendimiento en el Sudamericano de la categoría cayendo ante el local Venezuela por un abultado marcador de 4-0. Los dirigidos por Chemo del Solar parecían no encontrarse en la cancha generando cientos de críticas en redes sociales por parte de los aficionados.

Uno de los que también utilizó las plataformas virtuales para descargar su furia fue el reconocido periodista deportivo Eddie Fleischman. El popular 'colorado' no solo apunto sus balas contra el entrenador nacional, sino también contra la Federación Peruana de Fútbol.

Como es costumbre del hombre de prensa al finalizar un partido de importancia, este analizó lo ocurrido en el Estadio Metropolitano de Lara donde la Bicolor perdió por 4-0. El conductor aseguró que el resultado es una clara muestra del pobre nivel de formación de los clubes peruanos.

Además, Fleischman indicó que el mayor responsable de esta debacle es la FPF presidida por Agustín Lozano al considerar que no cuenta con un proyecto definido para mejorar la realidad del fútbol de menores en el país.

"Es la cosecha de lo que se siembra. No se siembra, no hay cosecha. Esperaba más del equipo de Del Solar, pero ha sido un fiasco. Una prueba más del absoluto desinterés de la Federación Peruana de Fútbol y de los clubes por hacer algo serio en menores. Les importa un soberano pepino", indicó.

En otro tuit, Eddie Fleischman también dirigió su crítica hacia José Guillermo del Solar por los resultados obtenidos en el Sudamericano sub-20. Sin embargo, el periodista volvió a recordar que el técnico no cuenta con las herramientas necesarias para competir a nivel internacional.

"Es incuestionable la responsabilidad de Chemo, pero le tocó ser Miguel Ángel con tecnopor. Esa es la competitividad de Perú a todo nivel. Y eso no es por uno u otro DT. Es por la pésima gestión en federación y clubes. ¿Por qué no exportamos? El mercado no regala nada", precisó.